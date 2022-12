Weitere feste Toiletten in städtischen Grünanlagen

Das Baureferat realisiert vier weitere feste Toilettenanlagen. Bereits in Betrieb sind die Standorte sind am Walchenseeplatz in Obergiesing und Am Graben in Perlach. Die Anlagen im Taxispark in Neuhausen-Nymphenburg und im Nußbaumpark in der Ludwigsvorstadt folgen in den ersten Wochen des neuen Jahres. Grundlage ist die Bedarfsermittlung gemäß Stadtratsbeschluss „Toiletten im öffentlichen Raum“ vom Dezember 2019.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Mein Ziel ist und bleibt, die Anzahl der öffentlichen Toilettenanlagen in München konsequent und deutlich zu erhöhen. Mit den 34 geplanten neuen Toiletten können wir weitere stark frequentierte Parks und Quartierszentren ausstatten. Wichtig ist mir, dass die Toiletten barrierefrei sind und eine Wickelmöglichkeit bieten. Das Angebot soll vor allem dort ausgebaut werden, wo der öffentliche Raum für die nichtkommerzielle Nutzung zur Verfügung gestellt wird, zum Beispiel an Spielplätzen.“

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Ich freue mich, dass wir dieses Jahr vier neue barrierefreie und familienfreundliche Toilettenanlagen an stark frequentierten Standorten realisieren konnten. Somit wurden seit 2020 zwölf zusätzliche öffentliche und kostenfreie Toiletten auf öffentlichen Flächen fertiggestellt. Und der Ausbau geht weiter voran – für das kommende Jahr ist der Bau von vier weiteren Anlagen geplant.“

Alle Toiletten sind behindertengerecht und werden auch besonderen Anforderungen gerecht. Mit aufklappbaren Wickeltischen, unterfahrbaren Waschbecken, Seifenspendern, Handtrocknern und Ablagen, Urinalen sowie einer Notrufeinrichtung entsprechen sie dem aktuellen Stand der Technik. Die Kabinen reinigen sich nach jedem Toilettengang automatisch. Zusätzlich sorgt der vom Baureferat beauftragte Betreiber für einen hygienisch einwandfreien Betrieb. Die Toiletten sind ganzjährig und täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet; die Benutzung ist kostenlos.