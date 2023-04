Weltstar André Rieu kündigt neue Konzertdaten für Deutschland an

Im Rahmen seiner Welttournee kehrt der niederländische Weltstar André Rieu 2023/2024 endlich wieder zurück nach Deutschland! Zu den bereits angekündigten November-Terminen in Hamburg, Halle (Westf.), Köln und Oberhausen, kommen gleich zehn neue Konzerttermine hinzu. Rieu und sein 60-köpfiges Johann Strauss Orchester werden ab Januar 2024 in Rostock, Hannover, Magdeburg, Berlin, Stuttgart, München, Nürnberg und Mannheim und im Juni 2024 in Erfurt und Leipzig auftreten.

Tickets sind ab sofort im Pre-Sale über andrerieu.com und Eventim erhältlich.

Über 100.000 Zuschauer begeisterte der „Walzerkönig“ auf seiner letzten Deutschlandtour. Kein Wunder, denn seine Konzerte bieten Weltklasse-Entertainment für die ganze Familie, angefangen beim Einzug durch den Zuschauerraum auf die Bühne, bis hin zu den aufwendigen Kostümen und dem romantischen und fröhlichen Programm aus Schlager, Musical, Oper, Operette, Filmmusik und natürlich herrlichen Walzern. Gepaart mit seinen charmanten und humorvollen Moderationen schafft André Rieu ein einzigartiges musikalisches und emotionales Erlebnis: eine Konzertatmosphäre, die Menschen jeden Alters und Hintergrunds anspricht und Abend für Abend mit einer großartigen Party endet.

Neun Millionen Facebook Fans, über 40 Millionen verkaufte Alben und mehr als eine halbe Million Konzertbesucher jährlich sprechen für sich: Star-Geiger André Rieu ist weltweit längst erfolgreicher als zahlreiche Pop- und Rockstars! Von Chicago bis Bahrein, von Malta bis Toronto – allein in diesem Jahr stehen über 90 Konzerte auf seinem prall gefüllten Tourneeplan. Rieu besitzt vier Bühnen und sämtliche Instrumente vierfach, um lange Transportwege zu überbrücken. Im 100-köpfigen Tournee-Tross reist er nicht nur mit dem größten privaten Orchester der Welt, Chor und Solisten, sondern auch mit eigenen Köchen, Arzt und Fitnesstrainer.

Am 14. April erschien seine brandneue DVD „Happy Days are Here Again” – eine Live-Aufnahme seiner spektakulären Open-Air-Konzerte auf dem Maastrichter Vrijthof.

Seien Sie auch 2024 Teil der Welttournee von André Rieu und sichern Sie sich schon jetzt Ihre Tickets für einen unvergesslichen Abend auf www.andrerieu.com und Eventim.

André Rieu – Musik für das Herz, Erinnerungen für ein Leben!

André Rieu – Die große Deutschlandtour

Bekannte Termine:

22.11.2023 Hamburg Barclays Arena 19.30

23.11.2023 Halle (Westfalen) OWL Arena 19.00

24.11.2023 Oberhausen Rudolf Weber-ARENA 19.30

25.11.2023 Köln LANXESS arena 19.30

Neue Termine:

17.01.2024 Rostock StadtHalle in Rostock 19.30

18.01.2024 Hannover ZAG arena 19.30

19.01.2024 Magdeburg GETEC Arena Magdeburg 19.30

20.01.2024 Berlin Mercedes-Benz Arena 19.30

24.01.2024 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle 19.30

25.01.2024 München Olympiahalle München 19.30

26.01.2024 Nürnberg ARENA NÜRNBERGER Versicherung 19.30

27.01.2024 Mannheim SAP Arena 19.30

05.06.2024 Erfurt Messehalle Erfurt 19.30

06.06.2024 Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA 19.30