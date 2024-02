Werner Buss verstärkt Tollwood

Von GOP zu den Tollwood Festivals: Kreativer Kopf verstärkt seit Februar 2024 das Team als künstlerischer Leiter und als Mitglied der Geschäftsleitung

Werner Buss lebt und liebt Theater und Zirkus – und er liebt Tollwood. 28 Jahre war er der kreative Kopf, das Herz und die Seele der GOP Entertainment Group – Europas größtem Varietéunternehmen mit 1000 Mitarbeitenden und einer Million Besucher*innen im Jahr. Seit Februar 2024 bringt er nun sein fundiertes Wissen und seine langjährige Erfahrung als Mitglied der Geschäftsleitung und als künstlerischer Leiter in das Tollwood Festivals ein. Damit arbeitet Werner Buss eng mit Rita Rottenwallner, Gründerin und Geschäftsführerin der Tollwood GmbH, zusammen. „Hier haben sich zwei Seelen gefunden“, sagt Werner Buss und ergänzt: „Wir beide leben und lieben Kultur.“ Schon jetzt sprüht der neue künstlerische Leiter bei Tollwood vor Ideen und plant das Programm fürs Tollwood Winterfestival.

Werner Buss weiß Menschen zu begeistern und Kunstschaffende zusammenzubringen. Der gelernte Hotelkaufmann arbeitete mehrere Jahre im Ausland, bevor er 1993 die Direktion des ersten GOP Theaters übernahm. Als künstlerischer Direktor war er für etwa 300 Showproduktionen verantwortlich, die er im In- und Ausland produzierte. Mit vielen der Künstler*innen und Regisseur*innen die auf dem Tollwood Festival vertreten waren, verbindet Werner Buss eine langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit. Angefangen von Sabine Rieck und Detlef Winterberg die schon 1993 beim ersten Nouveau Cirque Programm mit „Gosh“ zu erleben waren, über Regisseur Markus Pabst mit „Fatale de Luxe“ 2000, Gybsy Snider und Patrick Leonard mit ihren 7 Fingers 2009 bis hin zu Vincent Dubé Gründer von „Machine de Cirque“ 2022.

Werner Buss, der sich in München Nahe bei der Familie und den zwei Enkelkindern zuhause fühlt, freut sich auf die neue Aufgabe bei Tollwood: „Es gibt so vieles, was ich neu entdecken darf, und es begeistert mich, dass bei Tollwood der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.“ Kulturprojekte von Anfang bis zum Ende zu begleiten – darauf hat der kreative Kopf Lust. Neue Performances und Aufführungen, neue Orte auf den Festivals schaffen, die Menschen in der Kunst und Kultur zusammenzubringen – das will er umsetzen. Und damit passen sein Engagement und seine Begeisterung zu den Tollwood Festivals. Denn im Winter wie im Sommer zeigen hier Kunstschaffende aus verschiedenen Sparten seit über 30 Jahren Innovatives und Begeisterndes.

Für Werner Buss, der herzlich, emphatisch und leidenschaftlich ist, steht der Mensch im Mittelpunkt. Seine Begeisterungsfähigkeit gilt als ansteckend, seine Neugier, Kreativität, und Lust Neues zu erschaffen sind mitreißend. Und sein Credo trifft den Kern der Tollwood Festivals: „Qualität und Herzlichkeit sind nicht verhandelbar.“