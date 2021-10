Wertschätzung für Nachwuchs-Pflegekräfte: OB Reiter überreicht bayerische Staatspreise an Absolventinnen der München Klinik Akademie

Mit Ihrer Leistung haben Sie unter Beweis gestellt, dass professionelle Pflege die ideale Verbindung ist aus qualifiziertem Fachwissen, Handlungskompetenz und Empathie zum Wohle von Patientinnen und Patienten. Gerade jetzt in der Pandemie ist deutlich geworden, welchen enorm hohen Stellenwert eine gute Gesundheitsversorgung hat. Als Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der München Klinik ist es mir wichtig, Ihnen heute persönlich für Ihre hervorragende Leistung zu danken“, wendet sich Oberbürgermeister Dieter Reiter an die Abschlussabsolvent*innen der München Klinik Akademie. Er überreichte am 15. Oktober bayrische Staatspreise an die Nachwuchs-Pflegekräfte.

Insgesamt sechs junge Menschen haben in diesem Jahr ihre Ausbildung in der Pflege-Akademie der München Klinik mit Auszeichnung abgeschlossen. Die Bayerischen Staatspreise honorieren großes, kontinuierliches Engagement in der Berufsausbildung mit einem Notendurchschnitt von 1,5 oder besser. In diesem Jahr stechen die hervorragenden Leistungen der Auszubildenden trotz der Corona-Problematik an den Lernorten besonders hervor. Mit Ihnen freuten sich die Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek, Elke Holl, Schulleiterin der Akademie und Rainer Ammende, Leiter der Akademie. Auch die Geschäftsführerin der München Klinik Susanne Diefenthal betont: „Unsere Auszubildenden der Akademie sind die Zukunft der München Klinik. Wir sind natürlich sehr stolz über die besonderen Leistungen unserer Absolvent*innen und freuen uns sehr über den ausgezeichneten Nachwuchs auf unseren Stationen! Die Ausbildung junger Menschen wird immer einen hohen Stellenwert in der München Klinik haben“.

Die neuen Pflegekräfte stehen schon bereit

Der nächste Jahrgang der Akademie ist bereits gestartet. 120 neue Auszubildende haben im September in der München Klinik Akademie in den Pflegeberufen begonnen. Sowohl in der neuen 3-jährigen generalistischen Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung als auch der 1-jährigen Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegehelferin*in. In diesem Jahr startet der zweite Jahrgang der neuen generalistischen Pflegeausbildung: Der Berufsabschluss wird seit vergangenem Jahr in allen EU-Staaten anerkannt. Zusätzlich können sich die Auszubildenden der München Klinik frei für eine Vertiefung entscheiden. Die pädiatrische Versorgung in den Kinderkliniken, die Akutpflege oder die psychiatrische Versorgung in der Psychosomatischen Klinik stehen in der 3-Jährigen Ausbildung allen frei zur Auswahl. Um die Auszubildenden im Rahmen ihres Praxiseinsatzes bestmöglich in die Arbeit auf den Stationen einzuführen, setzt die München Klinik ein Konzept für die Praxisanleitung ein, das jüngst auch deutlich über die gesetzlichen Vorgaben hinaus erweitert wurde. Jeder und jede Auszubildende ist pro Einsatz einem hauptamtlichen Praxisanleiter fest zugeteilt. So gibt es feste Ansprechpartner*innen für die Auszubildenden und im Laufe der Ausbildung entsteht ein Vertrauensverhältnis. Die hauptamtlichen Praxisanleiter sind Fachschwerpunkten zugeteilt, machen Einzel und Gruppenanleitungen, können Entwicklungen begleiten und die Kolleg*innen von morgen besser fördern.