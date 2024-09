Wertstoffinsel in Flammen – Laim

Ein Brand hat in der vergangenen Nacht sechs Wertstoffcontainer vernichtet.

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Container an eine Wertstoffinsel gerufen. Als die alarmierten Einsatzkräfte in die Camerloherstraße einbogen, konnten sie bereits mehrere meterhohe Flammen sehen. An der Einsatzstelle angekommen stellte sich heraus, dass sechs Wertstoffcontainer in Brand standen. Das Feuer hatte bereits auf eine angrenzende Hecke übergegriffen.

Unter schwerem Atemschutz wurde sofort ein Löschangriff vorgenommen. Gemeinsam mit der ebenfalls alarmierten Freiwilligen Feuerwehr konnte der Brand mit zwei Rohren schnell gelöscht werden. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wurden die Container im Anschluss an die Löscharbeiten noch mit Schaum geflutet.

Insgesamt wurden sechs Wertstoffcontainer und 10 m² Hecke beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.