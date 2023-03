Westend: Bewusstloser Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall – Zwei Personen leicht verletzt

Am Freitag, 24.03.2023, gegen 16:10 Uhr, beabsichtigte ein 75-Jähriger mit Wohnsitz in München in eine Parklücke im Bereich der Einmündung Schwanthaler Straße und Theresienhöhe einzuparken. Mit seinem Pkw Mercedes fuhr er vorwärts in die Parklücke, als er plötzlich in Folge einer akuten internistischen Erkrankung das Bewusstsein verlor. Unbewusst geriet er hier auf das Gaspedal, wodurch der Pkw stark beschleunigte. Dieser fuhr mehrere Meter über den Gehweg.

Ein 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Landsberg am Lech war hier zu Fuß unterwegs und versuchte sich vor dem heranfahrenden Fahrzeug hinter einem Verkehrsschild in Deckung zu begeben. Der Pkw erfasste das Verkehrszeichen und knickte dieses ab. Das Verkehrszeichen traf den 52-Jährige und zudem überrollte das Fahrzeug seinen Fuß. Der 52-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

Das umgeknickte Verkehrszeichen beschädigte noch einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Smart.

Der Pkw Mercedes stieß gegen ein geparkten Pkw Honda und kam hierdurch zum Stillstand. An dem Verkehrsschild und den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Sowohl der 75-Jährige, wie auch der 52-Jährige wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Es kam hier zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.