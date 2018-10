White Pearl Mountain Days stehen erneut in den Startlöchern – Sonnenskifahren, lässige Sounds und feine Kulinarik

Nach dem erfolgreichen Debüt im März 2017 gehen die White Pearl Mountain Days vom 15. bis 31. März 2019 im Salzburger Land bereits in die dritte Runde. Hinter dem Event stehen die Veranstaltungsexperten der ixxalp Touristik und Event GmbH, die zusammen mit den Tourismuspartnern der Orte Saalbach, Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn ihren Gästen das perfekte Urlaubsfeeling bieten. Die White Pearl Mountain Days basieren auf den fünf Säulen Sound, Kulinarik, Sonnenskilaufen, Alpine und Healthy Lifestyle, um auch neben der Piste täglich jede Menge Abwechslung und unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen. Zusammen mit hochkarätigen Partnern wie Red Bull, TUI Cruises, fatboy, Belvedere oder Moet & Chandon kreieren die Veranstaltungsexperten einzigartige Erlebnisse im Schnee. Täglich finden mindestens zwei Events in einer ausgewählten White Pearl Location statt. Kein Geringerer als Ibiza Legende Paul Lomax kümmert sich auch in dieser Saison wieder als Music Director um die Auswahl der Musikgrößen und verpflichtete bereits internationale Top Acts wie Claptone, Sandy Rivera oder Nakadia sowie das Duo Möwe und den neuseeländischen Chart-Stürmer Graham Candy. Die White Pearl Mountain Days 2019 werden am 15. März im Xandl Stadl um 15 Uhr eröffnet. Die After-Show Party findet ab 22 Uhr in der Diskothek The Club in Hinterglemm statt. Weitere Informationen finden sich unter www.wpmdays.at und www.saalbach.com.

Über das Event

Die optimalen Wetter- und Schneebedingungen der letzten Märzwoche nutzen die Macher der White Pearl Mountain Days, um ihren Gästen den Sonnenskilauf umrahmt von feinstem Sound internationaler Top-DJs, genussvoller Kulinarik und einem winterlichen Wohlfühlprogramm noch schmackhafter zu machen. Somit kommen auch alle die nicht auf die Bretter wollen zu ihrem perfekten Winterurlaub. Getreu dem Credo, den Besuchern die schönsten Tage im Schnee zu schenken, veranstaltet die ixxalp Touristik und Event GmbH ein Festival, das weit mehr kann als nur Pistenspaß.

Die fünf Säulen

Bei den Angeboten der Säule Sonnenskilauf warten 270 Kilometer an ideal präparierte Abfahrten im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn auf die Gäste.

Unter Sound findet sich ein Lineup von zirka 35 internationalen DJs, unterstützt von zahlreichen Live-Acts wie unter anderem Saxophon, E-Violine, Percussion, Gitarre, Sängern oder Tänzern, verteilt auf 34 White Pearl Locations.

Zum Qualitätsversprechen der White Pearls gehört auch, dass alle Locations für die Säule Kulinarik in punkto Speisen gehobene Standards erfüllen. Von einem gesundheitsbewussten Start in den Tag bis hin zu den Klassikern wie einem zünftigen Weißwurst- oder Almfrühstück reicht das morgendliche Angebot. Mittags verwöhnen die Küchenchefs mit eigens kreierten White Pearl Menüs.

Da alle White Pearl Locations mit einem stimmigen Ambiente und stylischer Dekoration im alpinen Setup sowie weißen Perlenketten bestechen kommen winterbegeisterte Besucher ebenfalls in den Genuss des Alpine Lifestyle. Zusätzlich betreuen Concierge die Gäste vor Ort und geben Tipps zum Skigebiet oder weiteren Veranstaltungen.

Abwechslung zum Skifahren finden die Besucher bei den Angeboten aus der Rubrik Healthy Lifestyle und entspannen bei Mountain Yoga im Schnee, genießen die Natur bei geführten Schneeschuhtouren oder powern sich beim Jumping Fitness aus.