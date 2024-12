Wohnungseinbruch in Großhadern – Tatverdächtiger festgenommen

Am Freitag, 13.12.2024, gegen 18:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Großhadern. Vermutlich gelangte der Täter über den Balkon im ersten Obergeschoss durch Aufhebeln eines Küchenfensters in die Wohnung. Hierüber wurden die Bewohner durch eine selbst installierte Alarmanlage durch einen sogenannten Handyalarm informiert und verständigten den Polizeinotruf. Durch die installierte Kamera konnten sie eine genaue Personenbeschreibung an die Polizei weitergeben, während der Täter die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte. Hierbei entwendete er Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchtete er durch einen Sprung vom Balkon. Durch die gute Personenbeschreibung konnte der Einbrecher in der Nähe des Tatortes durch eine Polizeistreife erkannt und festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Bosnier ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde am Folgetag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen ihn erließ.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.