Zahl der Schlaganfälle in München Stadt und Land gesunken

Rund 270.000 Menschen erleiden jedes Jahr in Deutschland einen Schlaganfall. Im vergangenen Jahr mussten in München Stadt und Land 1.636 Schlaganfälle von AOK-Patienten in einer Klinik behandelt werden. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der AOK. Im Jahr 2017 waren es 14 Behandlungsfälle mehr. Im Regierungsbezirk Oberbayern führten 2018 6.034 Schlaganfälle zu Krankenhausaufenthalten, was einer Häufigkeit von 4,46 Fällen je 1.000 AOK-Versicherten entspricht. Der Bezirk Oberbayern liegt damit unter dem bayernweiten Durchschnitt von 4,84 Fällen je 1.000 AOK-Versicherten. In München Stadt und Land waren es 2018 4,19 Fälle je 1.000 Versicherten. Rund Dreiviertel aller Schlaganfälle treffen Menschen über 60 Jahre, aber auch jüngere sind betroffen. „Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache und der häufigste Grund für Behinderungen im Erwachsenenalter“, so Direktor Robert Schurer von der AOK in München.

Im Ernstfall: Jede Minute zählt!

Bekommen Betroffene schnell Hilfe, ist es oft möglich, bleibende Schäden oder sogar den Tod zu verhindern. Deshalb ist es besonders wichtig, die häufigsten Schlaganfallsymptome zu kennen und zu erkennen. „Typische Warnzeichen, die durch Durchblutungsstörungen im Gehirn verursacht werden, sind Bewusstseinsstörungen, halbseitige Lähmungen, Ausfallerscheinungen des Sprech- oder Sehvermögens, Drehschwindel oder Gangunsicherheit,“ so Direktor Schurer. Diese Symptome deuten auf einen Notfall hin, bei dem schnelles Handeln gefordert ist. Für lebensbedrohliche Situationen wie einem Schlaganfall gibt es europaweit die einheitliche Notfallrufnummer 112. Jede Minute zählt, denn durch einen möglichst frühen Therapiebeginn können Gehirnzellen vor dem Absterben gerettet und spätere Beeinträchtigungen gemindert werden. So besteht die Chance, die geistigen und körperlichen Folgen des Schlaganfalls zu begrenzen oder zu vermeiden.

Dem Schlaganfall vorbeugen

„Risikofaktoren für einen Schlaganfall wie Bluthochdruck oder Herzkrankheiten, vor allem Vorhofflimmern, sollten konsequent behandelt werden,“ so Direktor Robert Schurer. Auch eine gesunde Lebensführung kann einen Schlaganfall vermeiden helfen. Dazu gehören eine gesunde, fettarme Ernährung, Normalgewicht, wenig Stress und viel Bewegung. Auf das Rauchen sollte unbedingt verzichtet werden. Unterstützung bietet die AOK in München hier mit ihren Gesundheitskursen. Informationen und Anmeldung gibt es unter www.aok.de/bayern/kurse, oder unter der Rufnummer 089-5444-1551

