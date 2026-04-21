Großer „Aktionstag Geburtsinfo“ am 25.4.: Exklusive Einblicke für werdende Eltern in die neue Frauenklinik im Münchner Süden

Beim „Aktionstag Geburtsinfo“ am Samstag, 25. April, erhalten werdende Eltern einen exklusiven Einblick in die neue Frauenklinik der München Klinik Harlaching, die im Sommer 2026 ihre Türen öffnet. Interessierte haben die Gelegenheit, das hochmoderne Umfeld kennenzulernen und direkt mit Hebammen, Pflegenden und Ärzt*innen ins Gespräch zu kommen.

Zwischen 11 und 16 Uhr gibt es die Möglichkeit, in einem abgesteckten Rundgang die neuen Kreißsäle, die Bereiche der Geburtsvor- und nachbereitung sowie die Wochenbettstation kennenzulernen. Zudem ist an diesem Tag auch die Frühchenstation (Neonatologie) geöffnet und gibt einen besonderen Einblick in die Versorgung kleinster Patient*innen.

Highlights beim Aktionstag

Gespräche mit Hebammen, Pflegenden, Ärzt*innen

Rundgang durch die neuen und hochmodernen Räumlichkeiten (11-16 Uhr)

Besichtigung Geburtsvorbereitung, Kreißsäle, Wochenbettstation

Einblick in die Frühchenstation (Neonatologie)

Samstag, 25. April 2026, 11:00 – 16:00 Uhr im Neubau der München Klinik Harlaching, Sanatoriumsplatz 2

Die Veranstaltung ist kostenfrei; weitere Informationen und unverbindliche Anmeldung unter www.muenchen-klinik.de/geburt