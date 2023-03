Zeugenaufruf: Körperverletzung am Bahnhof Grafing Stadt

Am Donnerstag (23. Februar) kam es am Bahnhof Grafing Stadt, Lkr. Ebersberg, sowie beim Einstieg in eine S6 Richtung München zu einer körperlichen Auseinandersetzung an der mehrere Mädchen beteiligt waren. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen des Vorfalles.

Gegen 18 Uhr befanden sich vier Mädchen, alle 14 Jahre alt und aus Glonn, Lkr. Ebersberg, auf dem Weg zum Bahnsteig des Bahnhofes Grafing Stadt. Auf Höhe der Treppe an der Fahrradabstellung trafen die vier auf eine zehnköpfige Mädchengruppe, die ihnen vom Sehen her bekannt war. Bereits zuvor soll es in sozialen Netzwerken zu Bedrohungen und Beleidigungen gekommen sein.

Drei der etwa gleichaltrigen Mädchen aus der Zehnergruppe sollen verbal beleidigend und aggressiv bedrohend aufgetreten sein. Zudem soll es zu Schubsereien gekommen sein, die die vier Mädchen umgingen um den Bahnsteig und die dortige S-Bahn zu erreichen.

Nach Öffnung der Türen der S-Bahn bestieg eines der vier zuvor attackierten Mädchen die S-Bahn. Im selben Moment soll eine der Angreiferinnen, abgestützt auf den Schultern zweier anderer, die 14-Jährige von hinten gegen die Schulter getreten haben. Daraufhin stürzte die Angegriffene zu Boden. Ein weiteres Nachsetzen soll durch die drei Begleiterinnen sowie die sich schließenden S-Bahntüren verhindert worden sein. Ebenso soll sich ein männlicher Fahrgast eingeschaltet und auch weitere Fahrgäste den Vorfall mitbekommen haben.

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen und bittet alle, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, sich unter 089/515550-1111 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.

Die Angegriffene klagte über Schmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen. Dazu werden nun auch diverse soziale Medien gesichtet und Chatprotokolle aller Beteiligten ausgewertet.