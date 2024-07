Zeugenaufruf nach Bedrohung mit Messer

Am Freitagabend, den 26. Juli, kam es in einer S8 zwischen Herrsching und Weßling zu einer Bedrohung mit einem Messer durch einen noch unbekannten Täter. Im Tatverlauf wurde ein 33-Jähriger an der Hand verletzt. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung und sucht Zeugen sowie Personen die Hinweise zum Täter geben können.

Gegen 21:30 Uhr kam es in der stadteinwärts verkehrenden S-Bahn kurz nach der Abfahrt in Herrsching zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen Polen und dem Unbekannten. Im Rahmen der Auseinandersetzung ging der Unbekannte auf den Wohnsitzlosen los und bedrohte ihn mit einem Messer. Dabei kam es dazu, dass der Pole durch das Messer an der linken Hand verletzt wurde.

Die S-Bahn war zum Tatzeitpunkt mittelstark frequentiert. Unbeteiligte Zeugen wählten den Notruf.

Die Bundespolizei sicherte Spuren in der S-Bahn und am Bahnhof Weßling und wertete die Aufzeichnungen der S-Bahn-Kameras aus.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

-ca. 30-35 Jahre

-ca. 175 cm groß

-bekleidet zum Tatzeitpunkt mit weißem T-Shirt, mit großem schwarzem Kreuz auf dem Rücken; schwarze Hose; schwarzer Rucksack; schwarzes Nike-Basecap

-dunkle Haare die mindestens im Bereich des Ponys rosa gefärbt sind

kurzer Oberlippen- und Ziegen- bzw. Kinnbart

Tunnelohrringe

schwarz lackierte Fingernägel

Auch der Täter verletzte sich bei der Auseinandersetzung an seinem Messer und erlitt stark blutende Schnittwunden an der rechten Hand.

Die Bundespolizei bittet Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Rufnummer 089 515 550 0 zu melden.