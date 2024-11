Zugspitze startet mit ersten Anlagen in die Skisaison 2024/2025

Die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG eröffnet am Freitag, 29. November 2024 mit der Zugspitze die diesjährige Wintersaison. Das Naturschneeskigebiet auf Deutschlands höchstem Berg nimmt zum Saisonstart die Sonnenkar-Sesselbahn und den Wetterwandeck-Sesselbahnt in Betrieb. Vier angrenzende Abfahrten (Piste 2, 3, 7 und 8) werden für Skifahrer geöffnet. Es warten rund 50 cm Naturschnee-Pistenauflage auf die Wintersportler. Fußgänger und Winter-Ausflügler können rund um das Sonnalpin, die Kapelle und in Richtung des in Bau befindlichen Iglu-Dorfes spazieren, die Familienrodelbahn abseits der Skipisten ist bereits geöffnet.

Das Ticket Zugspitze (Fußgänger und Skifahrer) kostet 66,00 Euro für Erwachsene. Im Rahmen der Familienermäßigung zahlen ein Erwachsener und zwei Kinder bis einschließlich 18 Jahren 115,50 Euro für einen gemeinsamen Skitag. Das TwinTicket (2 Tage innerhalb einer Saison, Garmisch-Classic oder Zugspitze frei wählbar) ist ein vergünstigtes Angebot für Skifahrer: Online kostet das Twinticket 116 Euro, pro Skitag also 58 Euro.

Im Skigebiet Garmisch-Classic wird, je nach Schneelage, mit einem Saisonstart Mitte Dezember, spätestens aber zum Ferienstart am Freitag, 20. Dezember geplant.

Restaurant Gletscher 2600 rein vegetarisch

Neu in diesem Winter ist das gastronomische Angebot im Restaurant Gletscher 2600: Hier wird zum Saisonstart die Speisekarte auf vegetarisch und teils vegan umgestellt. „Wir möchten ein Zeichen setzen und zeigen, dass es nicht immer Fleisch sein muss“, begründet der gastronomische Leiter der Bayerischen Zugspitzbahn, Johannes Tiebel diesen Schritt.

Die beiden anderen Restaurants auf der Zugspitze (Panorama 2962 am Gipfel sowie das Sonnalpin am Zugspitzplatt) bieten nach wie vor fleischhaltige Speisen an.

Wankbahn muss im Winter 2024/2025 geschlossen bleiben

Wie bereits ausführlich in der Pressemitteilung Anfang des Jahres mitgeteilt, laufen an der Wankbahn im Jahr 2024 und Frühjahr 2025 die aufwändigsten Arbeiten seit Bestehen der Anlage. Der erste Betrieb nach den umfangreichen Revisionen wird zu Ostern 2025 geplant. Aktuell werden in der Mittelstation der Wankbahn an beiden Sektionen die Motoren und die komplette Steuerung erneuert, die Bahn ist momentan nicht fahrbereit.