Zum 25. Mal nachts im Museum – Die 25. Lange Nacht der Münchner Museen findet am 19. Oktober statt

Der dritte Samstag im Oktober gehört den Museumsfans – und das bereits zum 25. Mal! Ein absoluter Klassiker im Kulturkalender der Stadt München feiert Jubiläum und bietet dieses Jahr neben den über 100 teilnehmenden Museen, Galerien und Ausstellungen auch ein spannendes Sonderprogramm. Ganz gleich, wo man seine nächtliche Tour beginnt – das Angebot ist vielfältig, abwechslungsreich und hält zahlreiche Überraschungen bereit. Alle Infos zum Programm gibt es ab sofort auf der Webseite.

Der 19. Oktober 2024 markiert einen besonderen Meilenstein im kulturellen Kalender der Stadt: Zum 25. Mal vereint die „Lange Nacht der Münchner Museen“ Menschen jeden Alters in einer gemeinsamen Leidenschaft für Kunst, Kultur und Wissenschaft. Dieses Jubiläum wird mit einem umfangreichen Programm gefeiert, das seit Kurzem online verfügbar ist. In dieser Nacht öffnen über 100 Museen, Galerien, Kirchen und besondere Orte ihre Türen und bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Vielfalt und Tiefe der Münchner Kunst- und Kulturszene zu erleben.



Das Programm der Langen Nacht

Zur diesjährigen Langen Nacht der Münchner Museen laden zahlreiche Institutionen zu spannenden Entdeckungen ein. Das Europäische Patentamt gewährt exklusive Einblicke in ihre Sammlung verschiedenster zeitgenössischer Kunst. Das Sudetendeutsche Museum präsentiert eine beeindruckende Lichtinstallation, in der die Themen des Museums zu Farben und Bewegung verschmelzen, und das Haus des Deutschen Ostens klärt in ihrer aktuellen Ausstellung über „Deutsche Minderheit in Rumänien“ auf.

Nach einer achtjährigen Sanierungsphase präsentiert die Archäologische Staatssammlung ihre bedeutenden Funde, darunter Artefakte aus der Vor- und Frühgeschichte. Bei der Galerie Handwerk wird Weben zum Erlebnis und lädt zum Ausprobieren ein. Die Kirche St. Andreas wird durch eine Lichtinstallation zum „Geheimnisvollen Garten“. Das Museum Fünf Kontinente stiftet das diesjährige Plakatmotiv und dient als Inspirationsquelle für interkulturelle Themen und künstlerische Auseinandersetzungen. Die Münchner Feuerwehrausstellung entführt in die Geschichte des städtischen Brandschutzes. Kurzfristig zum Programm hinzugestoßen ist das WOW Museum, in dem eine interaktive Welt der optischen Täuschungen und kreativen Installationen erkundet werden kann.

Sonderprogramm zur Jubiläumsnacht

Es erwartet die Besucher:innen ein speziell kuratiertes Jubiläumsprogramm mit 25 Highlights, die besondere Einblicke und Erlebnisse bieten. Die Erkundungstour durch München kann auf vielfältige Weise gestaltet werden: Auf dem Radl können die Gäste die Spuren der Münchner Malerin Magda Bittner-Simmet verfolgen. Mit dem Bus führt Kulturreferent Anton Biebl durch seine Lieblingsorte der Münchner Clubkultur und zu Fuß kann die historische Großmarkthalle München erkundigt werden. Ein besonderes Highlight bildet unter anderem der nächtliche Blick vom Museumsturm des Deutschen Museums über die Dächer der Stadt. Urbane Kunst gibt es an der Theresienwiese mit MunichArt oder im MUCA: In anmeldungspflichtigen Führungen werden ikonische Werke des Künstlers Damien Hirst gezeigt. Doch das Jubiläumsprogramm bietet nicht nur Führungen an, sondern auch spannende Ausstellungen, Vorträge und Performances wie die Geldscheinsammlung der Giesecke+Devrient Stiftung, das Magic Bavaria Erlebnismuseum mit vielen Möglichkeiten beeindruckende Fotos zu machen, sowie der Akthof Studio School of Art, der sein Spektrum von Malerei, Zeichnen, Modellieren und Illustrieren erlebbar macht. Oder ihr macht einen Abstecher zum KloHäuschen, dem als Kunstort neues Leben eingehaucht wurde.

Für die Kleinen: Das Kinderprogramm

An 14 Orten gibt es am Nachmittag für Kinder und Familien, von 14 bis 18 Uhr, ein spezielles Programm. Überall in der Stadt warten spannende Kinderführungen, Workshops und Mitmachaktionen auf die kleinen Entdecker. Das Angebot reicht von der Antike und zeitgenössischer Kunst über Naturwissenschaft und Technik bis hin zur Münchner

Stadtgeschichte. Um am Kinderprogramm teilzunehmen gibt es zwei Möglichkeiten: Ein

Kinderticket für 5 Euro (bis zu 4 Kinder, ggfs. ein:e Erwachsene:r als Begleitung) oder ein reguläres Ticket für 20 Euro, welches für das Abendprogramm ab 18 Uhr und bereits am Nachmittag für bis zu vier Kinder und ggf. für eine erwachsene Begleitperson gilt.

Mobilität wird zum Erlebnis

Die MVG-Shuttlebusse machen die Lange Nacht der Münchner Museen zur mobilen Entdeckungsreise, indem sie die Besucher:innen auf fünf Routen durch die Stadt chauffieren. Doch auf zwei zusätzlichen Linien wird die Fahrt selbst zum Erlebnis: In nostalgischen Oldtimerbussen geht es stilecht zum MVG Museum, in dem die Vergangenheit lebendig wird. Und im Rollenden Museum werden die Oldtimer zur Bühne, während sie zwischen dem Deutschen Museum auf der Museumsinsel und dem Deutschen Museum Verkehrszentrum an der Theresienhöhe hin- und herfahren und ihre eigenen Geschichten aus vergangenen Tagen erzählen.

Danke an die Partner

Die Münchner Kultur GmbH bedankt sich bei allen teilnehmenden Institutionen und Unterstützern, einschließlich der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) für die Bereitstellung der Shuttlebusse, und bei den Besucher:innen, die die Museumsnacht seit einem Vierteljahrhundert zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt machen. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr einen neuen Partner – CRELUX aus der Wissenschaft haben, der durch seine Unterstützung seine Wertschätzung für Kunst- und Kulturprojekte zum Ausdruck bringt.

Das vollständige Programm der Jubiläumsnacht ist ab sofort online verfügbar. Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite www.muenchner.de/museumsnacht