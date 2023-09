Zweites Spiel, erste Niederlage: Red Bull München unterliegt Mannheim

MAN – RBM 4:3 n. P. | Eisenschmid: „Es war ein hart umkämpftes Match“

Red Bull München verlor das zweite Spiel der neuen PENNY DEL-Saison mit 3:4 n. P. (1:0|1:2|1:1|0:0|0:1) bei den Adler Mannheim. Vor 10.259 Zuschauern in der SAP Arena erzielten Ben Street, Nico Krämmer und Trevor Parkes die Tore für den deutschen Meister, der zum Saisonauftakt zu Hause 4:2 gegen die DEG gewonnen hatte.

Spielverlauf

Beide Teams spielten vom Start weg unter dem Motto „Der Puck muss zum Tor“. Doch Adler und Red Bulls agierten konzentriert in der Defensive. Deswegen sahen die Fans ein erstes Drittel mit schnellem, intensivem Hockey, mussten aber bis zur 20. Minute auf das erste Tor warten. Street nutzte die erste Überzahl, um die 1:0-Pausenführung für Red Bull München zu erzielen.



Die Adler starteten in Überzahl ins Mitteldrittel und glichen nach 46 Sekunden Spielzeit durch David Wolf aus. Viereinhalb Minuten später hatte Mannheim das Match gedreht: Matthias Plachta zimmerte die Scheibe zum 2:1 in den Münchner Kasten (26.). In der Folge ging es munter hin und her, beide Mannschaften erspielten sich gute Chancen. Eine davon nutzte Ex-Adler Krämmer abgezockt zum 2:2 (35.). Mit diesem Spielstand ging es in die zweite Pause.

Den besseren Start in den Schlussabschnitt hatten die Adler: Korbinian Holzer brachte Mannheim nach 46 Minuten mit 3:2 in Führung. Doch die Antwort der Münchner ließ nicht lange auf sich warten. Parkes bekam die Scheibe von Street perfekt serviert, zog vors Tor, vorbei an Goalie Arno Tiefensee und netzte zum erneuten Ausgleich ein (49.). Danach dominierte auf beiden Seiten die Defensive, Torgelegenheiten gab es kaum, es ging in die Overtime. Die blieb ohne Treffer und die Entscheidung fiel im Penaltyschießen für Mannheim durch Plachta.

Markus Eisenschmid:

„Es war ein hart umkämpftes Match. Beide Teams haben sich nichts genommen und das Spiel hätte auch andersherum ausgehen können. Glückwunsch an die Adler.“

Tore:

0:1 | 19:26 | Ben Street

1:1 | 20:46 | David Wolf

2:1 | 25:17 | Matthias Plachta

2:2 | 34:39 | Nico Krämmer

3:2 | 45:56 | Korbinian Holzer

3:3 | 48:19 | Trevor Parkes

4:3 | 65:00 | Matthias Plachta

Zuschauer:

10.259