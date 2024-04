A95 Richtung Garmisch – Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Nach einem Hagelschauer am Abend ist es auf der A95 zu einem Unfall mit sieben Fahrzeugen gekommen.

Mehrere Anrufe gingen nach einem Hagelschauer bei der Leitstelle München über einen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Garmischer Autobahn ein. Einige schilderten, dass sich die Unfallstelle auf 500 Metern Länge verteile.

Zeitgleich gingen auch Meldungen in der Landkreiszentrale über Verkehrsunfälle in Fahrtrichtung München ein. Daher wurden in beide Fahrtrichtungen – unabhängig voneinander – Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beordert.

Da es in Richtung München nur kleinere Unfälle waren, bei denen keine Hilfe benötigt wurde, fuhren die Einsatzfahrzeuge weiter Richtung München, um dann wenden zu können. Somit trafen auf dem Verkehrsunfall, bei dem die sieben Fahrzeuge beteiligt waren, nicht nur die alarmierten Kräfte aus München, sondern auch aus dem Landkreis zusammen.

Da sich die Fahrzeuge über alle Spuren verteilten, wurde die Autobahn komplett gesperrt. Nach Sichtung der Unfallbeteiligten und der Fahrzeuge stellte sich aber schnell heraus, dass sich niemand ernsthaft verletzt hatte. Sobald es die Unfallaufnahme zuließ, wurden die Unfallfahrzeuge auf die Seite bewegt, um die Vollsperrung nach einer knappen Stunde aufheben zu können. Lediglich eine Fahrbahnverengung bis zum Abtransport der Fahrzeuge blieb noch bis 21 Uhr bestehen.