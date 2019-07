Allach / Neuaubing: Zwei Fälle des Trickbetruges nach Schockanruf

Fall 1Am Dienstag, 16.07.2019, wurde ein 88-Jähriger Münchner von einem angeblichen Polizeibeamten auf seinem Festnetztelefon angerufen.

Der Anrufer teilte dem Senior mit, er rufe im Auftrag des Amtsgerichts München an und dass sich sein Sohn soeben vor einem Richter befände, da er an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt war, keine Versicherung vorweisen kann und nun zur Abwendung einer Haftstrafe 72.000 Euro zahlen muss.

Um seinem Sohn zu helfen, übergab der 88-Jährige gegen Mittag mehrere zehntausend Euro an einen gewissen Herrn Schwarz vom Amtsgericht. Am Nachmittag wollte der Senior bei seiner Bank den restlichen Betrag abheben. Erst hier fiel der Betrug auf und es wurde die Polizei verständigt.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter Mann, „Herr Schwarz vom Amtsgericht“, ca. 30 Jahre alt, ca. 170cm groß und auffällig dick.

Fall 2

Am Montag, 22.07.2019, erhielt eine 76-Jährige Münchnerin einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der ihr mitteilte, dass ihre Tochter mit einem nicht versicherten Pkw einen Unfall gehabt habe. Es seien Kosten in Höhe von 74.000 Euro entstanden, die unverzüglich beglichen werden müssten, um eine Haftstrafe gegen die Tochter abwenden zu können.

Die Seniorin holte daraufhin mehrere zehntausend Euro von der Bank ab und händigte das Bargeld gemäß telefonischer Absprache einem angeblichen Gutachter aus. Erst nach der Geldübergabe wurde die 76-Jährige misstrauisch. Sie verfolgte daher den Abholer, der zu Fuß unterwegs war mit dem Fahrrad und stellte ihn an der Kreuzung Wiesentfelser Straße / Limesstraße zur Rede. Der Abholer telefonierte gerade zufällig erneut mit dem Polizeibeamten, übergab sein Telefon an die Senioren, die daraufhin zunächst ihre Zweifel an der Geschichte verwarf.

Erst als sie wieder zu Hause war, verständigte sie die Polizei über den Notruf.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170-175cm groß, dickes/rundes Gesicht mit Sommersprossen, braune, zum Scheitel gekämmte Haare. Er war bekleidet mit einer kurzen, schwarzen Hose, einem hellen T-Shirt, flachen Schuhen und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schönleutnerstraße / Peter-Winter-Straße (Allach) sowie in der Wiesentfelser Straße / Limesstraße (Neuaubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 (AG Phänomene), Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Bei telefonischen Geldforderungen durch angebliche Polizeibeamte, aus welchen Gründen auch immer, oder ähnliche gelagerten Anrufen, vergewissern Sie sich bitte durch einen Rückruf bei einer Polizeidienststelle, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte.

Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.