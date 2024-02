Bei der 35. ADAC Bavaria Historic zwei Tage lang schönste Strecken genießen

Zwei Tage, an denen Oldtimerbesitzer voll auf ihre Kosten kommen. Das verspricht die 35. ADAC Bavaria Historic am 31. Mai und 1. Juni 2024. Die rund 530 Kilometer lange Strecke führt die Teilnehmer in die schönsten Landschaften des Chiemgaus, Tirols und des Salzburger Lands. Beide Tagesetappen starten und enden wie in den Vorjahren in der Bäderstadt Bad Aibling, wo sie von hunderten Zuschauern empfangen werden.

Die Traditionsveranstaltung des ADAC Südbayern erhält in diesem Jahr ein neues Konzept. Dank drei unterschiedlicher Wertungsmodi bietet sie für Rallye-Neulingen ebenso viel Spaß wie routinierten Teilnehmern: In der Klasse Légère warten in erster Linie knifflige Teamaufgaben auf die Fahrer-/Beifahrer-Gespanne. Sie ist ideal für Einsteiger geeignet. In den Wertungsgruppen „Competition“ und „Regularity“ entscheidet die gefahrene Zeit über die Platzierungen. Dabei kommt es aber nicht darauf an, besonders schnell zu sein. Das Ziel ist, an den Lichtschranken die festgelegte Sollzeit möglichst präzise zu erreichen.

Interessierte Oldtimerliebhaber können sich bis zum 30. April 2024 über das Nennportal zur 35. ADAC Bavaria Historic anmelden. Die Nenngebühr pro Team beträgt 1195 Euro und beinhaltet das Roadbook, Rallyeschilder, Startnummernbeklebung aber auch hochwertige Verpflegung in Form von Mitttagessen an beiden Rallye-Tagen, bayerische Brotzeit mit Hendl und Getränken bei der Aiblinger „Oldienight“ am Samstagabend sowie 3-Gänge-Menü und Getränke im Rahmen der Siegerehrung am Samstagabend.

Wer sich bereits am Vortag (30. Mai 2024) einstimmen möchte, kann zusätzlich an der rund 120 Kilometer langen 4. ADAC Maxlrain Classic teilnehmen, die im Rahmen von Süddeutschlands größtem Oldtimer-Festival, dem Maxlrainer Oldie Feeling, startet. Wer an beiden Oldtimer-Rallyes teilnimmt, profitiert von einem Rabatt beim Nenngeld.

Die Anmeldung ist bis zum 30. April 2024 (23.59 Uhr) unter folgendem Link möglich:

https://bavaria-historic.de/bavaria-historic/teilnehmer-informationen/anmeldung