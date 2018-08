Boulderweltcup-Finale im Münchner Olympiastadion

Im nächsten Jahr wird es ernst: „Anfang August bei der WM in Tokio und im November im französischen Toulouse werden bei einem speziellen Qualifizierungswettkampf die ersten Tickets für Tokio vergeben“, so Dr. Wolfgang Wabel, Mitglied der DAV-Geschäftsleitung und Präsident der IFSC Europe. Insgesamt können sich pro Nation nur je zwei Frauen und zwei Männer qualifizieren – insgesamt 20 Damen und 20 Herren. Sie treten in Japan in einer Qualifikationsrunde gegeneinander an. Die besten Sechs ziehen in das Finale ein – und müssen alle drei Disziplinen erneut klettern. Über die finalen Platzierungen entscheidet die Multiplikation: Die Platzierungen in jedem Einzelwettkampf werden miteinander multipliziert. Wer am Ende die niedrigste Zahl neben seinem Namen stehen hat, ist Olympiasiegerin oder Olympiasieger. „Die Möglichkeit, bei Olympia dabei zu sein, bekräftigt viele Kader-Mitglieder in ihren Anstrengungen. David Firnenburg und Alma Bestvater zum Beispiel ziehen nach München – weil sie hier und in Augsburg bessere Trainingsbedingungen vorfinden“, erklärt Wolfgang Wabel. Das zeige, wie hoch die Motivation innerhalb des Kaders sei. Doch so kurz vor dem nächsten Wettkampf liegt der Fokus natürlich nicht auf dem fernen Tokio, sondern auf dem ganz nahen Boulderweltcup in München.