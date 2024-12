Brände beschäftigen die Feuerwehr

Gegen 14 Uhr war der Einsatz im Senioren- und Pflegeheim Vincentinum nach 24 Stunden für die Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet. Da der historische Glockenturm einsturzgefährdet ist, wurde ein Absperrbereich festgelegt. Die Brandstelle wurde während des Tages noch mehrmals kontrolliert. Neben den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr wurden auch Kräfte aller Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr München eingesetzt. Auch zahlreiche hauptamtliche und ehrenamtliche Kräfte der Rettungsdienste kamen zum Einsatz. Gegen 21:25 Uhr wurden aufgrund einer leichten Rauchentwicklung wieder Feuerwehrkräfte zur Einsatzstelle entsandt. Ein paar Glutnester waren wieder aufgeflammt und konnten schnell über eine Drehleiter abgelöscht werden.

Floriansmühlstraße:

Drei Wertstoffcontainer standen gegen 19:30 Uhr in Freimann in Flammen. Zwei Atemschutztrupps löschten das Feuer mit zwei Hohlstrahlrohren.

Berg-am-Laim-Straße:

Zu einem Kellerbrand ist es gegen 20:10 Uhr in Berg-am-Laim gekommen. Mehrere Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in das Gebäude vor. Mit einem Hohlstrahlrohr konnte das brennende Kellerabteil schnell gelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude mit zwei Hochleistungslüftern entraucht. Verletzt wurde niemand.

Weißenseestraße:

Um 22:39 Uhr wurde die Feuerwehr München zu einem Brand in einer Tiefgarage alarmiert. Dort war Unrat in Brand geraten, der schnell abgelöscht werden konnte.

Fischbachauer Straße:

Am frühen Morgen ging es für die Einsatzkräfte in die Fischbachauer Straße. Schwarzer Rauch drang aus den Fenstern einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. Dort stand eine Küchenzeile in Brand. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Bei Brandausbruch befanden sich keine Personen in der Wohnung.

Spicherenstraße:

Fast zeitgleich wurde die Feuerwehr München gegen 5:11 Uhr zu einem weiteren Zimmerbrand alarmiert. In der betroffenen Wohnung war ein Adventsgesteck in Brand geraten. Auch hier waren die Flammen schnell gelöscht. Vier betroffene Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt.