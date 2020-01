BRAUKUNST LIVE! vom 31. Januar bis 01. Februar 2020 im MVG Museum München

Zum neunten Mal öffnet das Bier-Festival BRAUKUNST LIVE! seine Pforten. Am Wochenende vom 31. Januar bis 01. Februar 2020 dreht sich alles um handwerklich gebrautes Bier. Nationale und internationale Aussteller präsentieren Trends, Neuheiten und Sondersude und sorgen so für jede Menge Entdeckungen.

Die Highlights 2020

Helle im Test: Jeder kann mitmachen

An beiden Tagen können die gängigen Münchner Helle blind verkostet werden. Hier werden Marketing und Marke ausgeblendet, was zählt ist der pure Geschmack. Wie schneiden große Brauereien ab? Schmeckt man die Biere von unabhängigen Produzenten heraus?



FestivalBrew-Wettbewerb

Zum ersten Mal ruft die BRAUKUNST LIVE! Brauereien auf, am Wettbewerb um den besten FestivalBrew teilzunehmen. Premiumpartner BarthHaas® hat mit Fantasia eine kreative Flavour-Hopfenkomposition aufgelegt, eine Mischung verschiedener Hopfensorten, die Bieren fruchtige Noten von Aprikose und einen Hauch von Sahne und Karamell verleiht. Das Siegerbier wird am Ende des Presserundgangs bekannt gegeben.

Das BierForum

Das BierForum ist die neue Plattform für Bierwissen und richtet sich an Biermacher und/oder Biervertreiber. Die Kooperationsveranstaltung zwischen der BRAUKUNST LIVE! und BierBegeisterung wird jährlich jeweils am Freitag mit unterschiedlichen Schwerpunkten glänzen und findet am 31. Januar von 9.00 Uhr – 14.00 Uhr statt. Die zentrale Frage lautet: Wie schaffen wir es, den Wert des Bieres beim Verbraucher darzustellen? Das Thema wird aus den Blickwinkeln von Handel und Gastronomie ausführlich beleuchtet. Mit Top-Speakern wie Prof. Dominik Durner (Prof. für Lebensmitteltechnologie und Oenologie-Hochschule Kaiserslautern), den Bier-Experten Dr. Wolfgang Stempfl und Hans Wächtler, den Bier-Sommelièren Dorothea Wächtler und Klaus Artmann sowie dem Rhetoriktrainer Michael Ehlers bringen wir das Wissen rund um das Kulturgut Bier an den PoS.

Live Acts

Für gute Stimmung wird auch musikalisch gesorgt. Das garantieren die Ein-Frau-Band De.Eva, die Frauen-Rockband Queen Baba aus München sowie Touch Wood, die mit Gesang, Gitarre und Perkussionsinstrumenten den musikalischen Bogen über Jahrzehnte und Musikrichtungen spannen.

Foodtrucks

Wer sich zwischendrin stärken möchte, hat Foodtrucks wie Die Suppenhühner und Futterkiste, OX Grill by Ringlers und Wunderbar zur Auswahl.

BRAUKUNST LIVE! auf einen Blick

Ort: MVG Museum, Ständlerstr. 20, 81549 München

Öffnungszeiten:

Freitag, 31.1., 16.00 – 23.00 Uhr

Samstag, 1.2., 14.00 – 22.00 Uhr

Eintritt:

Tagesticket 20,00 Euro

2-Tages-Ticket 35,00 Euro

Einlass erst ab 18 Jahren!

Im Preis inbegriffen ist der Shuttle-Bus von/nach Giesing Bahnhof.

Bitte beachten Sie: Der Bustransfer zum Festival startet am Eröffnungstag erst um

15.45 Uhr.

Infos unter: www.braukunst-live-muenchen.de