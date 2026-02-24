Bürgermeister Dominik Krause und MVG eröffnen Jubiläumsjahr „150 Jahre Tram in München“

Die Münchner Tram feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Am 21. Oktober 1876 fuhr die erste Trambahn vom Promenadeplatz zur Maillingerstraße. Zu diesem Anlass plant die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) in diesem Jahr verschiedene Veranstaltungen, die an die lange Geschichte dieses Verkehrsmittels erinnern. Außerdem werden einige historische Fahrzeuge wieder in einen betriebsfähigen Zustand versetzt, damit die Münchnerinnen und Münchner nicht nur bei der großen Jubiläumsparade im Herbst, sondern auch darüber hinaus die Geschichte der Tram im wahrsten Sinne des Wortes „erfahren“ können.

Bürgermeister Dominik Krause:

„Die Münchner lieben ihre Trambahn, sie ist ein Stück Münchner Lebensgefühl und verbindet Menschen seit 150 Jahren. Die Trambahn erlebt auch in München eine Renaissance, der Netzausbau geht so stark voran wie seit Jahrzehnten nicht. Ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr ist die Grundvoraussetzung für eine zukunftsfähige und umweltfreundliche Mobilität. Und hier ist die Trambahn ein wichtiger Baustein, um schnell und kosteneffizient Verbesserungen zu erreichen. Sie kann doppelt so viele Passagiere transportieren wie ein Bus – und man bekommt auch was zu sehen fürs Geld. Denn eine Fahrt mit der Trambahn ist immer auch eine kleine Sightseeing-Tour durch die Stadt. Mein Dank gilt den vielen Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MVG, die diesen Betrieb Tag für Tag und auch nachts möglich gemacht haben und machen.“

MVG-Chef Ingo Wortmann:

„Die Vorstellung unserer liebevoll gestalteten Jubiläums-Tram ist der Auftakt eines Jahres, das ganz im Zeichen der Straßenbahn steht. Jeder Wagen dieser vierteiligen Tram ist in einer anderen Epoche der Münchner Tram gestaltet. Der Zug ist über das ganze Jahr und darüber hinaus im Einsatz. Außerdem werden wir die Tram immer wieder mit verschiedenen Aktionen feiern. Unter anderem kommt die München-Tram mit ihren kultigen Stadtrundfahrten wieder. Highlight wird das Festwochenende im Oktober – unter anderem mit einem Korso historischer und moderner Fahrzeuge sowie einem Tag der offenen Tür im Tram-Betriebshof.“

Vier Epochen auf dem modernsten Fahrzeug

Als Jubiläums-Tram sind zwei Züge der neuesten Fahrzeuggeneration „Avenio TZ 4“ gestaltet. Die erste Tram wird ab Mittwoch, 25. Februar, im regulären Linienverkehr eingesetzt, bevorzugt auf den Linien 16, 17, 19, 21 und 27. Auf welcher Linie das Fahrzeug unterwegs ist, wird in den ersten Tagen auf mvg.de/tram150 bekanntgegeben.

Der vorderste Teil ist dem historischen A-Wagen von 1898 nachempfunden, dessen mittiges Spitzenlicht zwischen den modernen Scheinwerfern nachgebildet ist – sogar die in einigen Trams früher zu findenden Vorhänge an den Fenstern wurden angedeutet.

Es folgt die blau-beige Farbgebung, die ab den Nachkriegsjahren das Gesicht der Münchner Tram prägte. Die dreiachsigen M-Wagen wurden als erste Neufahrzeuge nach dem zweiten Weltkrieg direkt in dieser Lackierung ausgeliefert, die noch im Einsatz befindlichen Vorkriegswagen wurden nach und nach entsprechend umlackiert.

Der dritte Wagen trägt das blau-weiße Design der ersten Niederflurfahrzeuge, die im Jahre 1990 geliefert wurden. Die Serienlieferung erfolgte dann ab 1994. Mit diesem neuen Farbschema wurde die Tram auch optisch modernisiert – die Niederflurfahrzeuge machten nicht nur den Einstieg deutlich bequemer, sondern standen auch für den Ausbau der Tram, nachdem die Münchner Tram jahrelang stillgelegt werden sollte, was 1986 durch einen Grundsatzbeschluss des Stadtrates geändert wurde.

Das Heckteil markiert schließlich die Gegenwart – es trägt die aktuellen MVG-Farben und weist mit einer großen „150“ auf das runde Jubiläum hin.

Erster historischer Wagen fahrtüchtig

Der A-Wagen war das Postkartenmotiv um die Jahrhundertwende. 1898 bis 1902 wurde das Fahrzeug in zwei Serien mit insgesamt 250 vierachsigen Fahrzeugen gebaut. Obwohl die ersten Wagen bereits Ende der 1920er-Jahre abgestellt wurden, waren die letzten noch bis 1958 im Einsatz. Der Wagen mit der Nummer 256 existiert noch und wird für den Korso im Oktober aufbereitet. Einen ersten Einblick gaben Bürgermeister Dominik Krause und MVG-Chef Ingo Wortmann aber schon.

Auf den Arbeitsständen in der Hauptwerkstätte stehen weitere historische Fahrzeuge, die fit für das Jubiläumswochenende gemacht werden. Die sind unter anderem die Triebwagen D-490 (Baujahr 1911) sowie I-721 (Baujahr 1944). Darüber hinaus wird aktuell auch der Beiwagen D-1401 instandgesetzt. Weitere Trieb- und Beiwagen sind ebenfalls in Arbeit. Die Arbeiten werden vom Verein der Freunde des Münchner Trambahnmuseums tatkräftig unterstützt.

Aktionen rund um das Tram-Jubiläum

Das 150-Jahre-Tram-Signet ist das Erkennungsmerkmal für alle Aktionen rund um das Jubiläum. Es wird an Haltestellen und Trambahnen sowie an vielen weiteren Stellen zu sehen sein. Außerdem schicken drei Generationen Geburtstagsgrüße aus drei unterschiedlichen Epochen.

Außerdem wird in den nächsten Wochen eine Jubiläumsbroschüre veröffentlicht, die die Geschichte der Tram und den Menschen hinter dieser Geschichte würdigt.

Darüber hinaus macht eine Reihe an Ausstellungen und Aktionen im MVG Museum die Vergangenheit und die Zukunft der Tram in München sichtbar. Hörbar wird das Ganze durch einen Audioguide, der von einem Trambahnfahrer konzipiert und von einer Fahrerin und einem Fahrer eingesprochen wurde.

Für alle, die noch tiefer einsteigen wollen, langjährige Tramfans genauso wie diejenigen, bei denen die Tramfaszination gerade erst entfacht ist, bietet die MVG Führungen und Vorträge an – mal bunt, mal detailreich.

Pünktlich zum Jubiläum ist auch die München-Tram wieder da: Bei den beliebten Stadtrundfahrten in den Sommermonaten lässt sich entlang ihrer Route viel Wissenswertes aus der bayerischen Landeshauptstadt erfahren.

Festwochenende im Oktober

Das Highlight im Jubiläumsjahr ist das Festwochenende im Oktober. Am Samstag, 17. Oktober, führt eine Parade historische und moderne Fahrzeugen zum Bestaunen durch die Innenstadt. Eine Jubiläumslinie lädt zum Einsteigen und Mitfahren ein. Am Sonntag, 18. Oktober, gibt es beim Tag der offenen Tür im Tram-Betriebshof (Einsteinstraße 148, 81677 München) die Möglichkeit in der Werkstatt, der Waschanlage und der Fahrschule hinter die Kulissen zu schauen.

Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet die beliebte Christkindltram. Sie sorgt in der Adventszeit für das besondere Weihnachtsfeeling auf Schienen.