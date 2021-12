Corona-Teststation stellt falsche Nachweise aus

Am Sonntag, 26.12.2021, meldete sich am frühen Abend ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in

München auf der Polizeiinspektion 29 (Forstenried). Er teilte den Beamten mit, dass er

gegen 18:00 Uhr zusammen mit seinen 10- und 7-jährigen Söhnen an einer Corona-

Teststation war, da er für beide Corona-Schnelltests benötigte. Zudem sollen sich vor Ort

noch weitere Personen aufgehalten haben, welche ebenfalls einen Termin zum Testen

hatten.

Ein Mitarbeiter der Teststation, ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München, trat aus der

Teststelle heraus und gab gegenüber den wartenden Personen an, dass er heute keine

Tests mehr durchführen werde, aber dass jedoch jeder Wartende noch einen negativen

Testnachweis ohne vorherige Testung erhalten würde.

Der Münchner fuhr im Anschluss mit seinen Söhnen nach Hause und erhielt kurze Zeit

später per Email zwei negative Testergebnisse ausgestellt auf die Namen seiner Söhne.

Aufgrund weiterer Ermittlungen der aufnehmenden Beamten wurden in einem

nahegelegenen Fitnessstudio Kontrollen durchgeführt. Hierbei konnten über zehn

Personen festgestellt werden, welche ein negatives Testzertifikat von der genannten

Teststelle vorzeigten. Bei der Kontrolle äußerten mehrere Personen, dass sie ebenfalls

nicht getestet wurden und dennoch ein negatives Testergebnis erhalten hätten.

Die Personalien dieser Personen wurden erhoben. Details zu den jeweiligen Abläufen bei

diesen einzelnen Testterminen sowie mögliche Verstöße gegen das

Infektionsschutzgesetz werden geprüft. Der 21-Jährige wurde wegen des Ausstellens

unrichtiger Gesundheitszeugnisse angezeigt.

Das Kommissariat 67 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.