Das Kunstprojekt Hortusurbis – eine Live-Malaktion im öffentlichen Raum

Seit Mai können Besucher*innen des Flower Power Festivals einem Werk des Münchner Künstlers Martin Blumöhr an drei verschiedenen Orten beim Wachsen zusehen. Nach Stationen in den FÜNF HÖFEN und im Gasteig HP8 kommt die Live-Malaktion nun vom 12.-14. September vor die Archäologischen Staatssammlung.

Der Münchner Künstler Martin Blumöhr gestaltet Kunstprojekte als städtischen Wildwuchs. Seine großformatigen, detailreichen Wandbilder der Serie „Public Viewing“ sind inzwischen fast überall in München zu finden: an Autobahnen, in Tunnels, an Wänden und Hausfassaden.

Im Rahmen des Flower Power Festivals lässt der Künstler in München bereits seit Mai einen grotesk-verwunschenen Stadtgarten erwachsen – auf vier einzelnen Leinwänden, die sich zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Stationen sind die FÜNF HÖFE, der Gasteig hp8 und die Archäologische Staatssammlung. Dabei lässt Martin Blumöhr nicht nur die Umgebung auf sich wirken, sondern nimmt auf den Leinwänden auch Bezug auf die einzelnen Einrichtungen, die örtliche Lage und historische Ereignisse.

Kunstinteressierte Besucher*innen und Passant*innen können dem Künstler bei der Live-Malaktion über die Schulter blicken und Ideen beisteuern, die vielleicht spontan in die florale Komposition einfließen. So entsteht ein städtischer Wildwuchs der besonderen Art. Eintritt frei.

Die Stationen: FÜNF HÖFE, Gasteig HP8, Archäologische Staatssammlung

Den Anfang machte der Künstler im Mai und Juni auf der Plaza des CityQuartiers FÜNF HÖFE an der Theatinerstraße: Die Arbeit auf vier großformatigen Leinwänden nahm am 17., 19., und 20. Mai, sowie 25. bis 27. Mai erste Formen an. Weiter ging es vom 1. bis 3. Juni und am 7., 9. und 10. Juni.

Im Gasteig HP8 an der Hans-Preißinger-Straße 8 setzte Martin Blumöhr seine künstlerische Arbeit am 26. und 27. Juni fort.

Vor dem Gebäude der Archäologischen Staatssammlung (Lerchenfeldstraße/Ecke Seeaustraße), die im März 2024 nach langjähriger Sanierung in neuem Glanz erstrahlen wird, macht der Künstler schließlich vom 12. bis 14. September Halt. Auf Leuchtwänden werden bereits in den Vortagen Impressionen seiner Wandbilder gezeigt.

Geplant ist, die fertigen Werke abschließend für einige Tage an einem zentralen Ort auszustellen. Ort und Zeitraum werden bekannt gegeben.

Martin Blumöhr ist Absolvent der Münchner Kunstakademie und war Meisterschüler und Assistent des Wiener Meisters des fantastischen Realismus, Ernst Fuchs.

Website: martin-blumoehr.de

Das Kunstprojekt Hortusurbis wird gefördert vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München.