Die Gaststätte „Zum Straubinger“ öffnet wieder seine Türen

Endlich wieder offen: Seit Donnerstag erstrahlt die traditionsreiche Gaststätte „Zum Straubinger“ nach dem Brand im Februar dieses Jahres im neuen Glanz. Die Beseitigung der Brandschäden nutzten die Paulaner Brauerei und der Wirt Hermann Zimmerer um das Wirtshaus komplett zu renovieren.

„Zum Straubinger“ ist eine der Traditionsgaststätten am Viktualienmarkt, mit seinem gemütlichen Biergarten und seiner urigen Einrichtung. Nach dem Brand im Februar war uns sofort klar: Wir setzen es wieder von Grund auf wieder instand,“ so Paulaner Geschäftsführer Andreas Steinfatt. Seit vergangenen Donnerstag hat der „Straubinger“ wieder geöffnet.

Insgesamt 10 Monate haben die Arbeiten gedauert. Am Grundriss ist dabei nichts verändert worden. Die Wandverkleidung, das komplette Nebenzimmer, die Decke, der Boden und die Küche, die am meisten Brandschäden davongetragen hatten, wurden umfassend renoviert. Dazu wurden auch gleich noch die Theke, die Schankanlage und die Möbel ausgetauscht. „Es ist wirklich sehr schön geworden“, so Steinfatt.

Das Wirtshaus erstrahlt nun im neuen Glanz und Wirt Hermann Zimmerer kann pünktlich zur Weihnachtszeit seine Gäste wieder mit bester Qualität und regionaler Küche begrüßen.