Diebstahl eines Mofas durch zwei Jugendliche – Ramersdorf

Am Samstag, 28.02.2026, bemerkte ein 74-Jähriger mit italienischer Staatsangehörigkeit

mit Wohnsitz in München den Diebstahl seines Mofas und zeigte diesen bei einer

Polizeiinspektion an. Das Zweirad war in der Zeit von Samstag, 28.02.2026, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, auf offener Straße geparkt und entwendet worden.

Am Sonntag, 01.03.2026, erkannte er sein entwendetes Fahrzeug in der Nähe des Tatorts

wieder, das zu diesem Zeitpunkt von einem Jugendlichen gefahren wurde, und verständigte deshalb die Polizei. Eine Streife konnte den Fahrer, einen 13-Jährigen mit deutscher und bosnischherzegowinischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München, anhalten und kontrollieren.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 13-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Während der

polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf einen zweiten am Diebstahl beteiligten Tatverdächtigen. Der zweite Tatverdächtige, ein 12-Jähriger mit deutscher und

italienischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München konnte an seiner Wohnadresse angetroffen werden.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.