Der „Kini“ sagt Servus: Konrad Abeltshauser verlässt die Red Bulls

Der EHC Red Bull München und Konrad Abeltshauser gehen nach über zehn gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der 33-jährige Verteidiger wird in der Saison 2026/27 nicht mehr für die Red Bulls auflaufen. Abeltshauser prägte eine erfolgreiche Phase der Clubgeschichte und schlägt nun ein neues Eishockeykapitel auf.

Abeltshauser kam im Januar 2016 aus Nordamerika nach München und entwickelte sich in der Folge zu einem der prägenden Spieler der jüngeren Clubgeschichte. Mit vier deutschen Meistertiteln (2016, 2017, 2018, 2023), der Finalteilnahme in der Champions League 2019 sowie insgesamt 571 DEL- und 63 CHL-Einsätzen gehört er zu den erfolgreichsten und konstantesten Akteuren der Organisation.

Der gebürtige Oberbayer aus Unterbuchen bei Bad Tölz ging bereits im Alter von 16 Jahren allein nach Kanada, um dort den Weg in den Profisport einzuschlagen. Nach Stationen in der QMJHL, ECHL und AHL führte ihn sein Weg zurück nach Bayern zum EHC Red Bull München. In der bayerischen Landeshauptstadt etablierte sich der Abwehrspieler schnell als feste Größe. 2017 wurde er als DEL-Verteidiger des Jahres ausgezeichnet.

Mit 571 Einsätzen in der Deutschen Eishockey Liga belegt Abeltshauser Rang zwei in der clubinternen Allzeitstatistik hinter Maximilian Kastner (587 Spiele). In diesen Partien erzielte er 57 Tore und bereitete 183 weitere Treffer vor. Seine 63 (4 Tore, 16 Assists) Einsätze in der Champions League sind Bestwert innerhalb der Organisation.

Auch abseits des Eises war Abeltshauser über viele Jahre ein konstanter Bestandteil der Organisation. Der zweifache Familienvater, bei Mitspielern und den Fans in Anlehnung an den bayerischen Märchenkönig Ludwig II. als „Kini“, oder einfach als „Koni“ bekannt, stand für Verlässlichkeit und Identifikation mit dem Standort. Darüber hinaus engagierte er sich regelmäßig sozial, unter anderem für die Wings for Life-Stiftung.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey, sagt: „Das in Worte zu fassen, was Koni bei uns auf und neben dem Eis geleistet hat, ist praktisch unmöglich. Er war in jeder Situation ein echtes Vorbild für Alt und Jung. Wir können ihm nur Danke sagen für zehn Jahre Ehrlichkeit, Leidenschaft und absolute Hingabe. Wir wünschen ihm und seiner tollen Familie weiterhin viel Erfolg und eine erfolgreiche Zukunft.“

Abeltshauser verlässt den EHC Red Bull München als viermaliger deutscher Meister und als einer der einsatzstärksten Spieler der Clubhistorie. Die gesamte Organisation der Red Bulls bedankt sich für seine herausragenden Leistungen und sein Engagement und wünscht ihm privat wie sportlich das Allerbeste.