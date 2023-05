Ein halbes Jahrhundert Blasmusik – Truderinger Musikverein feiert sein 50-jähriges Jubiläum

Mit großem Festprogramm feiert der Truderinger Musikverein sein 50jähriges Jubiläum – Gottesdienst im Truderinger Festzelt und Festumzug durch Trudering mit vielen Vereinen.

Musik liegt in der Luft – seit 50 Jahren. Der Truderinger Musikverein ist seit einem halben Jahrhundert das musikalische Herz Truderings. Und das wird gefeiert: Am Sonntag, 21. Mai, laden die Musikerinnen und Musiker zum Jubiläum ins Festzelt auf der Truderinger Festwoche. Um 9:30 Uhr startet der Jubiläumstag mit einem Festgottesdienst, nachmittags marschiert der musikalische Festumzug durch Trudering. Den ganzen Tag darf im Festzelt am Kulturzentrum gefeiert werden.

Seit der Gründung im Jahr 1973 hat der Truderinger Musikverein mit seinen rund 500 Mitgliederinnen und Mitgliedern viel erlebt: Die Musikerinnen und Musiker in den verschiedenen Orchestern von Bläserkids und Jugendblasorchester über die Bigband bis zur Kapelle begleiten nicht nur den Bezirk Trudering-Riem das Jahr über musikalisch. Die Kapelle des Truderinger Musikvereins, die Johannes Obermeier seit 2017 musikalisch leitet, marschiert jedes Jahr beim Wiesn-Einzug mit und spielt regelmäßig auf der Oidn Wiesn. Regelmäßig begleitet das Orchester seinen Patenverein, die Schäffler Münchnes, bei ihrem traditionellen Schäfflertanz. Dazu kommen zahlreiche Auftritte der verschiedenen Orchester bei Veranstaltungen im Bezirk, Vereinsfesten, auf der Truderinger Festwoche und bei den Jahreskonzerten, die fester Bestandteil des Truderinger Veranstaltungskalenders sind.

Aus Trudering auf die chinesische Mauer

Fragt man die Mitglieder nach den Höhepunkten im Vereinsleben, lautet die Antwort immer wieder: „die Chinareise“. Die Kapelle hat im Jahr 2000 sogar auf der chinesischen Mauer gespielt. 2008 hat die Kapelle den Freitagsgottesdienst im Petersdom musikalisch gestaltet und ist an der Benedetto-parade mitmarschiert. Auch die Reise nach Berlin 2015 mit Auftritten vor dem Reichstag und dem Humboldtforum hat bleibenden Eindruck hinterlassen.

Das Vereinsleben machen die vielen Auftritte und die Proben aus – kurz: das gemeinsame Musizieren. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter schreibt in seinem Grußwort zum Jubiläum: „Gleichwohl ist der Verein längst zu einem glänzenden Truderinger Aushängeschild geworden. Mit seiner Kapelle und seiner Bigband, dem Jugendblasorchester und den Bläserkids hat sich der Musikverein weit über Trudering hinaus einen klangvollen Namen gemacht.“

Schäfflertanz und Festumzug

Klangvoll wird es auch am Jubiläumstag: Am 21. Mai startet der Truderinger Musikverein um 9:30 Uhr im Truderinger Festzelt mit einem Festgottesdienst in den Tag. Nach den Festreden und dem Mittagessen erwartet die Gäste ein Nachmittagsprogramm mit den Böllerschützen, den Münchner Schäfflern mit ihrem Schäfflertanz und einem großen Gemeinschaftschor.



Ab circa 15 Uhr zieht der Truderinger Musikverein mit 14 Vereinen, darunter auch der Paten-Musikverein aus Monheim, durch Trudering. Anschließend werden die Gewinne der Tombola gezogen: Es gibt neben einem Standl des Truderinger Musikvereins, Karten für Konzerte in der Tollwood Musik-Arena und einem Wiesntisch auch einen Camper für ein Wochenende zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich! Abends spielt zum musikalischen Ausklang Basement 24 – eine Band, zu der auch Musiker des Truderinger Musikvereins gehören.

Das Festprogramm zum Jubiläum des Truderinger Musikvereins im Festzelt am Kulturzentrum: