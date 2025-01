f.re.e Rahmenprogramm: Das sind die Highlights 2025

In wenigen Wochen geht es wieder los: In acht Hallen präsentieren sich mehr als 1.000 Aussteller aus über 50 Ländern auf der f.re.e 2025. Die Besucher von Bayerns größter Reise- und Freizeitmesse können sich auf zahlreiche Aktionsflächen, viel Inspiration und die richtige Ausrüstung rund um Reise und Freizeit freuen.

Neu in diesem Jahr sind zwei Virtual Reality-Welten, in denen Interessierte Reise und Freizeit digital erleben können. Experimentierfreudige können sich auf diese Weise mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit im Tourismus auseinandersetzen, aber auch segeln lernen ohne gleich aufs Wasser zu müssen. Ebenfalls neu ist die Reisebühne mit internationalem Flair in Halle A3, die mit spannenden Eindrücken in ferne Länder begeistert. Wie immer erwarten die Messebesucher auch die fünf fest etablierten Ausstellungsbereiche: Fahrrad, Wassersport, Outdoor & Fitness sowie Reisen und Caravaning & Camping in bewährter Form mit vielen Ausstellern und Experten sowie zahlreichen Aktions- und Informationsangeboten.

Ob Fahrrad, Segeln oder Campen: Beratung im Fokus

Wer Beratung rund um Freizeit und Reise sucht, ist auf der f.re.e bestens aufgehoben. Bei der TransAlp Beratung informieren die Experten des Deutschen Alpenvereins zum Thema Alpenüberquerung mit dem Fahrrad und Segler dürfen sich auf individuelle Törnberatungen freuen. Premiere feiert 2025 außerdem die f.re.e Camper-Beratung in Halle B3, bei der sich Besucher individuell rund um das Thema Camping beraten lassen, wie z.B. zum Thema geeigneter Fahrzeugtyp, Kühlschrank oder passendes Vorzelt.

f.re.e stage mit prominenten Gästen und Preisverleihung

Vorträge, Präsentationen, Reisetipps, Interview und Musik erwarten die Besucher auf der f.re.e stage powered by Radio Arabella in Halle A5. Zu den Stargästen zählt u.a. Schauspieler Sebastian Ströbel („Die Bergretter“, ZDF). Ebenfalls auf der f.re.e stage wird das Goldene Pedal verliehen. Mit dem Preis zeichnet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) kreative und innovative Projekte aus, die den Radtourismus in Bayern fördern.

Partnerregion 2025: Bayerischer Wald

Die vielseitigen Urlaubs- und Sportmöglichkeiten im Osten Bayerns präsentiert die diesjährige Partnerregion Bayerischer Wald. Das Mittelgebirge zählt zu den beliebtesten Erholungs- und Wanderregionen Deutschlands und bietet vielfältige Möglichkeiten: von Wellnesshotels und Freizeitparks bis hin zu Mountainbikestrecken. Auf der Messe können Besucher die schönsten Tourismusregionen vor Ort entdecken und sich auf unvergessliche Freizeitmomente in der Heimat freuen.

Fachbesucherprogramm

Für Fachbesucher wartet die f.re.e mit einem attraktiven Vortragsprogramm auf, das u.a. Chancen und Potenziale barrierefreien Tourismus beleuchtet, aber auch aktuelle Rechtsfragen. Zum Programm gehören ebenfalls Workshops und Diskussionen für Schüler und Studenten, die nach vorheriger Anmeldung die f.re.e kostenfrei besuchen können.

f.re.e-Ticket auch für IMOT gültig

Vom 21. bis 23. Februar findet außerdem die größte Zweiradmesse Süddeutschlands IMOT in den Hallen C5 und C6 statt. Zu sehen gibt es topaktuelle Motorrad- und Rollermodelle sowie spannende Sondershows. Das Ticket der f.re.e gilt auch für den Besuch der IMOT.

Info: free-muenchen.de