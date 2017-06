Flughafen München präsentiert Food-Festival „Taste & Style“ im MAC-Forum

Vier Tage Schlemmen zwischen den Terminals!

Das macht Appetit auf einen Besuch am Münchner Airport: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht das große Food-Festival „Taste & Style“ im Forum des München Airport Centers (MAC) in die zweite Runde. Das Feinschmecker-Event zwischen den Terminals beginnt am Donnerstag, den 15. Juni, geschlemmt wird dann vier Tage lang bis zum Sonntag, den 18. Juni 2017.

Dieses Mal stehen spanische Tapas in all ihren Variationen im Mittelpunkt: ganz neu interpretiert, mal mit bayerischer Note, mal inspiriert von den Küchen aus aller Welt – alles frisch zubereitet und unkompliziert auf die Hand serviert. Auf dem »Marktplatz der Genüsse« locken nachhaltig produzierende Betriebe, Startups und kleine Manufakturen mit feinen Delikatessen: Schweiger Brauhaus aus Markt Schwaben etwa verwöhnt die Gäste mit Pulled Pork, 3Bears mit PorridgeMischungen oder Vins Son Cavaller mit mallorquinischen Weinen. Besucher können eine breite Palette an regionalen und internationalen Leckereien vor dem Kauf probieren und die Köstlichkeiten anschließend einfach mit nach Hause nehmen.

Verschiedene Marktstände und Food Trucks lassen das kulinarische Herz der Gäste höher schlagen. Mit dabei sind unter anderem Burrito Company, Chakula mit veganer Küche auf Rädern oder Leilanis Shave Ice mit hawaiianischem SlushEis. Zentrale Anlaufstelle bei Taste & Style ist die Bühne, auf der live gekocht wird:

Hier verraten bekannte Köche wie Sebastian Copien, Ludwig Maurer oder der Landshuter Tobi Stegmann ihre Künste.

Am „Welttag der Tapas“, Donnerstag, den 15. Juni, zeigt der baskische Koch Alejandro Cepeda, mit welchen Tricks Tapas und baskische Pintxos als leckere Appetitanreger für Urlaubsfeeling daheim sorgen. Am Abend präsentiert die Band Calle Mambo landestypische Musik mit heißen Rhythmen.

Das Food-Festival für die ganze Familie hat an allen vier Tagen von 12:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm verspricht eine entspannte Ferienatmosphäre. Besucher der Veranstaltung parken fünf Stunden kostenlos im Parkhaus P20. Detaillierte Infos zum Programm der einzelnen Eventtage gibt es unter www.munich-airport.de/tasteandstyle.