Frischer Wind für Genießer: Breznsalzer und modernisierter Viktualienmarkt am Flughafen München eröffnet

Pünktlich zur vorweihnachtlichen Reisesaison gibt es am Flughafen München neue kulinarische Highlights zu entdecken: die Bäckerei „Breznsalzer“ im öffentlich erreichbaren München Airport Center (MAC) und der Brand-Relaunch am „Viktualienmarkt“ im Satelliten des Terminal 2 hinter der Sicherheitskontrolle. Beide bieten eine vielfältige Auswahl an Snacks und Leckereien – perfekt für eine Kaffeepause oder einen schnellen Imbiss zwischendurch.

Breznsalzer: Frischer Backwaren-Genuss für unterwegs

Seit seiner Eröffnung am 29. Oktober bietet der „Breznsalzer“ nicht nur frische Variationen an Brezn, sondern auch hausgemachte Backwaren, Sandwiches und süße Teilchen für hungrige Gäste. Zu den Highlights gehören allerlei Brezn-Spezialitäten: vom Klassiker über belegte Brezn bis hin zu süßen Varianten. Zudem dürfen knuspriges Airbräu-Brot sowie hausgemachte Pistazien- und Zimtschnecken nicht fehlen. Die Brotteige dürfen bis zu 32 Stunden „schlafen“, bis sie dann schließlich gebacken werden. Mit hochwertigen, regionalen Zutaten und einer vielfältigen Auswahl wird jeder Besuch zu einem Genussmoment – ob für ein herzhaftes Frühstück mit heißem Kaffee oder einen schnellen Snack „to go“. Der „Breznsalzer“ befindet sich direkt neben dem Supermarkt REWE und bringt endlich wieder den Duft frischer Backwaren ins MAC.

Viktualienmarkt erstrahlt in neuem Glanz

Der beliebte Viktualienmarkt im Satelliten von Terminal 2, im nicht-öffentlichen Bereich bei den Gates K, lädt Reisende mit einer anspruchsvollen Auswahl zum Genießen ein. Drei starke Marken – die Konditorei Aida, dean&david und die Eigenmarke Subralott – sind nun Bestandteil des zentralen Marktplatzkonzepts der Flughafen München-Tochtergesellschaft Allresto. Ab sofort bieten sie frische Snacks, gesunde Gerichte und süße Versuchungen, perfekt für die Überbrückung der Wartezeit vor dem Abflug.

Doppeleröffnung bietet Gästen großen Mehrwert

„Mit der Eröffnung des Breznsalzers und der Neugestaltung des Viktualienmarktes erweitern wir das gastronomische Angebot am Flughafen München und steigern dessen Attraktivität und Vielfalt. So schaffen wir einen zusätzlichen Mehrwert für Reisende und Besucher und machen den Aufenthalt bei uns noch angenehmer“, erklärt Maria Dahlhaus, Leiterin Commercial Activities am Flughafen München.

„Die Kombination aus regionalen Köstlichkeiten wie beim Breznsalzer und den vielfältigen Angeboten am Viktualienmarkt macht das kulinarische Angebot am Flughafen München einzigartig. Ob süß, herzhaft oder ausgewogen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei“, fügt Andreas Reichert, Geschäftsführer von Allresto, hinzu.

Der „Breznsalzer“ im MAC ist täglich von 5:30 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Stände auf dem Viktualienmarkt im Satellitenterminal sind täglich von 5 bis 21:30 Uhr geöffnet.

