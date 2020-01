Garten München 2020 – Alles rund um das grüne Heim vom 11. bis 15. März 2020

Pünktlich zum Frühling lässt sich vom 11. bis 15. März 2020 auf der Garten München alles Wissenswerte rund um Pflanzenpflege, Schattenspender und die neuesten Trends der Outdoor-Möblierung erfahren – der erste Grill-Wettbewerb des Jahres inklusive.

Wenn die Sonne endlich wieder wärmt auf der Haut, zieht es den Menschen unweigerlich nach draußen. Glücklich, wer einen Balkon oder Garten sein Eigen nennen kann – aber wie gestaltet man diesen, um ihn optimal auszunutzen? Welche Pflanzen gedeihen im Boden überhaupt und wo sind Tisch, Stühle oder Liegen am besten aufgehoben? Welche Möbel nehmen möglichst wenig Platz auf einem Stadtbalkon weg und mit welchen Mitteln kreiere ich eine gute Schattenfläche im ausladenden Garten?

Eine Messe für alle Gartenfreunde

Die Gestaltung eines Gartens ist so individuell wie die Einrichtung der eigenen Wohnung: Die einen wollen es möglichst naturnah und insektenfreundlich, andere wünschen sich einen besonders pflegeleichten Garten, der trotzdem Eindruck macht und viele suchen nach einer Möglichkeit, trotz begrenzten Platzmöglichkeiten auf Balkon und Terrasse zu gärtnern und zu grillen. Für all diese Bedürfnisse hat die Garten München eine Antwort. In den Hallen B4 und C4 des Messegeländes München finden sich zahlreiche Aussteller, die von praktischer Technik wie Mährobotern und Bewässerungssystemen bis hin zu wunderschönen Designmöbeln und Accessoires für jeden Bedarf eine Idee, einen Rat oder gleich ein passendes Angebot bieten. Zahlreiche Showgärten inspirieren für die eigene Grünfläche zuhause.

Europas größter Grillszene-Treff: Die Bavarian BBQ Week

Einer der Vorzüge der eigenen Freifläche ist es, an schönen Tagen unter freiem Himmel essen zu können: Für Hobby-Griller und solche, die es zumindest semi-professionell werden wollen, ist dahingehend auf der Messe besonders viel geboten, denn auf der Garten München findet auch der größte Grillszene-Treff Europas statt. Die Bavarian BBQ Week präsentiert auf über 1.000 Quadratmetern alles vom Campingkocher bis hin zur Luxus-Outdoorküche – und dazu die neuesten Trends und Techniken des Grillens. Ein sehenswertes Spektakel und Highlight der Messe, das sich Grill-Fans jetzt schon vormerken sollten, ist der DUTCH OVEN COOK OFF, der am Samstag, 14.03.2020 von 9:30 bis 15:30 Uhr stattfindet. Hier treten mehrere Teams gegeneinander an, um im gusseisernen Topf über offenem Feuer um die Wette zu Kochen, zu Schmoren, zu Braten und sogar zu Backen. Dazu geben Experten Tipps zu Fragen wie der Wahl zwischen Gas oder Holzkohle und verraten, woran man einen richtig guten Grill erkennt. Workshops und Vorführungen machen das Programm der Bavarian BBQ Week komplett. Das komplette Programm zur Messe ist ab Ende Januar unter www.garten-muenchen.de/programm verfügbar.

Florales rund ums Mittelmeer: Werkschau und Wettbewerb der Floristen

Wer sich weniger für das Freiluft-Grillen, dafür aber für Blumen und den Umgang mit ihnen interessiert, wird Freude an dem Wettbewerb angehender Floristen haben. In Kooperation mit dem Fachverband Deutscher Floristen, Bezirksverband München/Oberbayern, messen sich die jungen Talente 2020 am Samstag, 14.03.2020 ab 13 Uhr unter dem Motto „Florales rund ums Mittelmeer“ beim alljährlichen Heinz-Czeiler-Cup. Weitere Infos dazu, inklusive den Aufgabenstellungen, werden nach der Ausschreibung Mitte Januar bekannt gegeben.

Weitere Highlights der Garten München 2020

Aber auch abseits des Wettbewerbs bietet die Garten München als Süddeutschlands größte Indoor-Gartenmesse alles, was rund um das Thema Pflanzen interessant ist. Bei den Ausstellern findet sich die passende Hardware zur Pflege bepflanzter Außenflächen oder aber Hochbeete, die zunehmend auch in urbanen Räumen gefragt sind. Gärtner verraten, wie und wann welche Pflanzen am besten zurückgeschnitten werden sollten, welche es schattig lieben und welche sonnig, welche hübsche Schmetterlinge in den Garten locken und welche Bienen als Nahrung dienen. Und selbst für Pflanzenliebhaber mit einem eher schwarzen Daumen findet sich noch ein passendes Gewächs. Beinahe schon eine Pflichtveranstaltung ist die Messe für Leute, die gerade einen eigenen Garten planen. Ist noch Platz für einen Pool oder doch besser einen Schwimmteich? Welche Pflanzen lassen sich gut als Hecke pflanzen? Und welche Terrassenfliesen eignen sich am besten für das Heim? Die Garten München bietet hier alles Denkbare an Auswahl, Beratung und Hilfestellung.

Informationen zum Messebesuch

Die Garten München ist an allen fünf Messetagen von 9:30 bis 18 Uhr geöffnet (11.-15.03.2020). Vergünstigte Eintrittskarten sind im Internet zum Preis von 15 Euro erhältlich. Mit dem Ticket kann auch die parallel stattfindende Internationale Handwerksmesse besucht werden. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.garten-muenchen.de.