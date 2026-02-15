Gaudiwurm startet am 15.02.2026 um 13:00 Uhr

Der Gaudiwurm in Oberföhring steht wieder vor der Tür – und eines ist jetzt schon sicher: Dieser Faschingssonntag wird alles andere als brav. Wenn sich bunte Gestalten, schräge Kostüme und rollende Faschingsfantasien durch den Münchner Osten schlängeln, heißt es wieder: Straße frei für Lebensfreude, Konfetti und gute Laune pur.

Organisiert von der Faschingsgesellschaft Feringa e. V. setzt sich der Zug gegen 13 Uhr am Maibaum in Johanneskirchen in Bewegung und zieht mit viel Musik, Witz und närrischem Charme durch Johanneskirchen und Oberföhring. Entlang der Strecke wird gewunken, gelacht und gefeiert – hier bleibt garantiert niemand ernst.

➤ Zugweg: Maibaum Johanneskirchen – Johanneskirchnerstr. – Freischützstr. – Johanneskirchnerstr. – Cosimastr. – Franz-Wolter-Str. – Bernheimerstr. – Oberföhringerstr. – Bürgerpark Oberföhring

Das große Finale steigt im Bürgerpark Oberföhring, wo ab dem frühen Nachmittag das närrische Treiben so richtig Fahrt aufnimmt. Dort trifft man sich zum Weiterfeiern, Ratschen, Tanzen und Genießen – ganz im Zeichen des Faschings.

Kurz gesagt: Der Gaudiwurm ist kein Umzug, er ist ein Statement. Laut, bunt, frech und fetzig – genau so, wie Fasching sein soll. 🎭🥳