Grünwald: Pkw überschlägt sich – eine Person verletzt

Am Freitag, 30.09.2022, gegen 09:40 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis

München in einem Pkw Ford auf der Nördlichen Münchner Straße in Grünwald

stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 16 kam ihm ein Lkw entgegen. Um diesem

mehr Platz einzuräumen, wich der 70-Jährige nach rechts aus. Hierbei kollidierte er mit

einem dort am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW. Aufgrund der unverminderten

Geschwindigkeit, überschlug sich der Pkw Ford im Anschluss an die Kollision. Der 70-

Jährige wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Ein Zeuge verständigte sofort

Rettungsdienst und Polizei.

Der 70-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein

Krankenhaus gebracht.

Am Pkw des 70-Jährigen entstand Totalschaden. Der geparkte Pkw BMW wurde schwer

beschädigt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Nördliche Münchner Straße komplett gesperrt.

Der Verkehr wurde über die Robert-Koch-Straße und die Gabriel-von-Seidl-Straße

umgeleitet. Es kam zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen übernimmt die Münchener Verkehrspolizei.