Gut geschützt in den Winterurlaub – Jetzt Impfstatus überprüfen

Gerade bei Fernreisen sind Reiseschutzimpfungen oft sinnvoll und teilweise sogar vorgeschrieben. Das Gesundheitsreferat empfiehlt daher allen Urlauber*innen, frühzeitig ihren Impfstatus zu überprüfen – sowohl in Bezug auf spezielle Reiseimpfungen als auch auf die Standardimpfungen, die regelmäßig aufgefrischt werden sollten.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Wir wollen alle die Winterreisezeit gesund und unbeschwert genießen. Lassen Sie sich deshalb rechtzeitig von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt beraten, welche Impfungen für Ihre Reise notwendig sind. Gleichzeitig kann auch geprüft werden, ob sonstige von der STIKO empfohlene Impfungen fehlen oder aktualisiert werden müssen. Ein vollständiger Impfschutz sorgt für einen entspannten Urlaub.“ Die Ständige Impfkommission (STIKO) sowie die Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit e.V. (DTG) geben jährlich Empfehlungen zu Reiseimpfungen heraus. Je nach Reiseziel können Impfungen gegen Krankheiten wie Chikungunya, Cholera, Dengue- fieber, Gelbfieber, Hepatitis A und B, Japanische Enzephalitis, Meningokokken, Tollwut oder Typhus empfohlen werden. Diese gehen häufig über die üblichen Standardimpfungen hinaus.

Das Gesundheitsreferat bietet in der Impfberatungsstelle in der Schwanthalerstraße 69 umfassende Informationen und Beratung rund um den Impfschutz an. Die Beratungszeiten sind montags bis freitags von 11 bis 12 Uhr, telefonisch erreichbar unter 233-66907. Impfungen können bei der Hausärztin oder dem Hausarzt oder auch direkt in der Impfstelle des Gesundheitsreferates vorgenommen werden. Termine können dort montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 13 bis 15 Uhr unter 233-66912 vereinbart werden.

Weitere Infos sind zu finden unter https://www.muenchen.de/Impfen und https://www.auswaertiges-amt.de/de/reiseundsicherheit/reise-gesundheit