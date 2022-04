Gute Seiten, schlechte Seiten: Computerführerschein „Net-comp@ss“ für Kinder in den Osterferien

Das Café Netzwerk in Obersendling bietet in den Osterferien den „Net-comp@ss“-Computerführerschein für technikinteressierte Kinder an.

„Die Neun- bis Zwölfjährigen lernen hier spielerisch, wie ein Computer funktioniert“, sagt Medienpädagogin Elisabeth Schmitt vom Café Netzwerk des Kreisjugendring München-Stadt. „Wir öffnen auch mal einen PC und erforschen, wie sein Innenleben ausschaut und welche Aufgaben die verschiedenen Bauteile haben.“

Nicht nur Hardware, sondern auch der Umgang mit dem Rechner selbst und seiner Software steht auf dem Net-comp@ss-Plan. Die Kinder lernen die grundlegende Bedienung eines Computers, wie sie einen Text schreiben, formatieren und ausdrucken und wie sie digital malen oder Bilder bearbeiten können. Welche Programme gibt es und was lässt sich damit machen? Welche kostenlosen Alternativen gibt es zu den bekannten Office- und Grafik-Programmen? Diese und viele Antworten mehr gibt der viertägige Kurs.

„Gute Seiten, schlechte Seiten“

Natürlich gilt ein Schwerpunkt dem Thema Internet und Social Media. Die Kinder recherchieren online, lernen die Online-Spielregeln kennen und erfahren, so Schmitt, „was beim Surfen gute Seiten, schlechte Seiten“ sind. Die Pädagogin zeigt ihnen, wo im Internet versteckte Kosten oder Computerviren lauern und wie sie sich davor schützen. „Dazu verraten wir jede Menge Tipps und Tricks, etwa zum Selbst- und Datenschutz im Netz“.

Am Ende erhalten die Mädchen und Jungen das comp@ss-Kärtchen als „Computerführerschein“. Für den Net-comp@ss stehen zwei Termine in den Osterferien zur Wahl. Der erste Kurs beginnt am Montag, den 11. April und geht bis zum Donnerstag, dem 14. April. Der zweite Kurs findet vom Dienstag, 19. bis Freitag, 22. April statt, jeweils von 11:00 bis 16:00 Uhr. Für die Pause sollten Brotzeit und Getränk mitgebracht werden.

Die Teilnahme kostet fünf Euro je viertägigem Kurs, mit Ferienpass nur drei Euro. Mehr Informationen und Anmeldung beim Café Netzwerk (KJR-München-Stadt), Schertlinstr. 4a, 81379 München, Telefon 089 / 54832700 oder per E-Mail an team@cafe-netzwerk.de.