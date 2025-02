Holger F. – Das große Finale von und mit Rüdiger Bach – 08.03.2025 Kleines Theater Haar

Zwei Bühnenprogramme, ein Kurzfilm, viel Musik, ein Award und ein Abschied, der ins neue Leben von Holger F. führte:

50 Jahre in einer Wohnung gemeinsam mit der Mutter gelebt, nach deren Tod die Wohnung geräumt, in die erste eigene Wohnung gezogen, mit Tim eine Beziehung auf Augenhöhe geführt, gescheitert und mit fast sechzig Jahren zu sich selbst gefunden. Frei und selbstbestimmt. Aber seht selbst beim großen Finale von „Holger F.“ am 08.03.2025 – mit Schauspieler Rüdiger Bach (bekannt aus u. a. „Alles was zählt“, „Dahoam is Dahoam“, „KITZ“) auf der Bühne.

Die Figur Holger F. sagt Goodbye, der Schauspieler Rüdiger Bach nicht. Ausgezeichnet mit dem Independent Shorts Award für den besten LGTBQ Kurzfilm beim International Film Festival in Los Angeles, wird Rüdiger Bach mit seiner Dramödie „Heiner & Laura“ demnächst Welturaufführung in München feiern.



Holger F. – Das große Finale am 08.03.2025, Kleines Theater Haar, Tickets im VVK und an der Abendkasse

Samstag 08.03.2025 um 19:00 Uhr