Instandhaltungswochenende: Stammstrecke gesperrt

Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich am Wochenende vom 18. bis 21. Oktober auf Einschränkungen auf der Stammstrecke einstellen. Während des turnusgemäßen Instandhaltungswochenendes fahren keine S-Bahnen zwischen Pasing und Ostbahnhof. Die S-Bahn München bietet ein leistungsfähiges Ersatzkonzept an. Die S-Bahn-Züge beginnen bzw. enden am Ostbahnhof oder in Pasing oder werden oberirdisch zum Hauptbahnhof umgeleitet. Die S8 fährt umfährt die Stammstrecke über den Südring. Zwischen Pasing und Ostbahnhof setzt die S-Bahn München Ersatzbusse ein. Während des Sperr-Wochenendes finden umfangreiche Instandhaltungsarbeiten auf der Stammstrecke statt. Zudem geht die Modernisierung der Tunnelstationen weiter, auch für den Bau der 2. Stammstrecke sind Arbeiten im Gange.

Das Ersatzkonzept der S-Bahn München im Überblick:

18. Oktober (ca. 22.30 Uhr) – 21. Oktober (ca. 4.40 Uhr)

– Die Stammstrecke ist zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Ersatzweise fahren Busse – samstags im 7-Minuten-Takt (9 bis 21 Uhr) und ansonsten alle 10 bis 15 Minuten.

– Alternativ können die Fahrgäste zwischen Pasing, Haupt- und Ostbahnhof auch die Regionalzüge nutzen.

– Als Ausweichmöglichkeiten stehen zudem die U-Bahnen und Straßenbahnen zur Verfügung. Am Samstag wird tagsüber die U-Bahnlinie U5 auf dem gesamten Laufweg auf einen 5-Minuten-Takt verdichtet.

– Die S1 fährt etwa im 30-Minuten-Takt und beginnt/endet am Hauptbahnhof (oberirdisch). Sie verkehrt ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Moosach.

– Die S2 West fährt im 30-Minuten Takt und beginnt/endet oberirdisch am Hauptbahnhof. Sie fahren ohne Halt von/bis Obermenzing. Zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster fahren die S2-Züge im 60-Minuten-Takt.

– Die S3 West und S4 West beginnen/enden in Pasing.

– Die S6 West beginnt/endet oberirdisch am Hauptbahnhof und fährt bis/von Pasing ohne Halt.

– Die S7 West fährt ebenfalls oberirdisch zum Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke.

– Die S2 Ost, S3 Ost, S4 Ost, S6 und S7 Ost beginnen/enden am Ostbahnhof.

– Die S8 fährt ohne Halt zwischen Pasing und Ostbahnhof zum Flughafen. Dabei hält sie auch nicht am Leuchtenbergring. Das gleiche gilt für die Gegenrichtung.

– Reisende zum Flughafen können sowohl die S1 (ab Hauptbahnhof oberirdisch) als auch die S8 (ab Pasing und Ostbahnhof) nutzen.

Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass es bei der MVG auf den Linien U3 und U6 wegen des Umbaus am Sendlinger Tor zu Einschränkungen am Wochenende kommt. (siehe MVG-Pressetext von heute)

Haltausfall Rosenheimer Platz

Im Anschluss an das Instandhaltungswochenende bleibt die Station Rosenheimer Platz in Fahrtrichtung Ostbahnhof bis Freitag, 25. Oktober (23 Uhr) gesperrt. Hintergrund sind Bodenarbeiten im Rahmen der Modernisierung der Tunnelstation. Die S-Bahn empfiehlt den Fahrgästen, zum Einsteigen die nächst nächstgelegenen Haltestellen Isartor oder Ostbahnhof zu nutzen. Zum Aussteigen können die Reisenden an der nächsten Haltestelle Ostbahnhof in die entgegengesetzte Richtung umsteigen oder zu Fuß von der Haltestelle Isartor aus zum Rosenheimer Platz gehen.

Informationen für Fahrgäste

Weitere Details zu den Einschränkungen finden die Fahrgäste im Internet unter www.s-bahn-muenchen.de. Alle Fahrplanänderungen sind in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet und an den Fahrkartenautomaten bereits berücksichtigt. Telefonisch ist der Kundendialog der S-Bahn München unter der Rufnummer 089 20355000 zu erreichen.