Konstantin Wecker und Reinhard Mey gemeinsam in der Tollwood Musik-Arena – 04.07.2023 Tollwood Sommerfestival

Konstantin Wecker und Reinhard Mey gemeinsam in der Tollwood Musik-Arena

Exklusiv auf Tollwood Filmmusik-Gala mit Melodien aus „Schtonk“ und „Kir Royal“ – mit dabei auch Friedrich von Thun und Ron Williams – begleitet von der Bayerischen Philharmonie.

Konstantin Wecker und Reinhard Mey gemeinsam auf der Bühne – am Dienstag, 4. Juli, in der Tollwood Musik-Arena. Der Münchner Liedermacher, Musiker und Komponist präsentiert exklusiv für Tollwood „Der Soundtrack meines Lebens“. In der großen Filmmusik-Gala erklingen Melodien aus Filmen und Serien wie „Kir Royal“, „Schtonk“ und „Die Weiße Rose“. Die Kompositionen und Titellieder dieser Filme stammen alle aus der Feder von Konstantin Wecker. Neben seinem Freund und Kollegen Reinhard Mey sind auch Friedrich von Thun, Ron Williams und andere Stars in der Musik-Arena dabei. Karten gibt‘s für 62,90 Euro (ermäßigt 60,02 Euro) unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de. An diesem Abend ist die Musik-Arena bestuhlt (freie Platzwahl).

Veranstaltung:

Konstantin Wecker – „Der Soundtrack meines Lebens – Die große Wecker-Filmmusik Gala“ u. a. mit Reinhard Mey

Ort: Musik-Arena (bestuhlt, freie Platzwahl)

Datum: 4. Juli 2023

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: 62,90 EUR / erm. 60,02* EUR

(Im Preis sind die VVK- und die Systemgebühr enthalten.)