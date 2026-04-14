Kostenlose Infoveranstaltungen zur Asiatischen Tigermücke

Praktische Tipps zur Bekämpfung und zum Schutz vor der Tigermücke bietet das Gesundheitsreferat jetzt online und bei kostenfreien Infoveranstaltungen.

Die Asiatische Tigermücke ist auch in München angekommen. Mit ihrem aggressiven Stechverhalten kann sie sehr lästig sein und unter bestimmten Umständen auch Infektionskrankheiten wie das Chikungunya-, Dengue- und Zika-Fieber übertragen. Ursprünglich ist die Asiatische Tigermücke in den Tropen heimisch, klimatische Veränderungen ermöglichen es ihr allerdings, sich weltweit auszubreiten. Inzwischen konnten sich auch in München verschiedentlich kleine Tigermückenpopulationen etablieren. Gerade deshalb ist es wichtig, der weiteren Ausbreitung dieser Stechmückenart entgegenzuwirken.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Wie alle Stechmücken benötigen Tigermücken für die Eiablage stehendes Wasser. Je nach Temperatur schlüpfen die Larven innerhalb von ein bis zwei Wochen. Es ist daher wichtig, mögliche Brutstätten im eigenen Garten oder auf dem Balkon zu vermeiden. Dazu zählen zum Beispiel Eimer, Gießkannen, Vogeltränken und Untersetzer. Sie sollten jetzt gereinigt und dann kopfüber gelagert oder in Schuppen und Kellern untergestellt werden, um eine Ansammlung von Wasser zu vermeiden. Wasserspeicher wie Regentonnen oder Zisternen sollten mit einem eng schließenden, dichtmaschigen Netz oder einem Deckel abgedeckt werden. Ich danke allen Münchnerinnen und Münchnern für ihre Unterstützung, die Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke zu verlangsamen!“

Das Gesundheitsreferat bietet folgende kostenlosen Informationsveranstaltungen bei der Münchner Volkshochschule (MVHS) und in den Stadtbibliotheken an:

– 21. April, 16 bis 18 Uhr: Stadtbibliothek Hadern, Guardinistraße 90. Keine Anmeldung erforderlich.

– 21. und 28. April, jeweils 15 bis 17 Uhr: Stadtbibliothek Laim, Fürstenrieder Straße 53. Keine Anmeldung erforderlich.

– 23. April, 18.30 Uhr: Webinar, Infos unter muenchen.de/tigermuecke

– 30. April, 18 Uhr: MVHS in Laim, Fürstenrieder Straße 53. Anmeldung unter 48006-6730 oder mvhs.de (im Suchfeld „Tigermücke“ eingeben).

– 11. Juni, 19 Uhr: MVHS in Hadern, Guardinistraße 90. Anmeldung unter 48006-6730 oder mvhs.de (im Suchfeld „Tigermücke“ eingeben).

Weitere Informationen unter muenchen.de/tigermuecke.