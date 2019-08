Michael Patrick Kelly am 15.09.2019 auf dem Königsplatz München

2019 ist ein gutes Jahr für alle Michael Patrick Kelly Fans: Zwischen Anfang Mai und Ende Juni war Michael Patrick Kelly der neue Gastgeber des preisgekrönten TV Formates „Sing meinen Song“ und im Juni startete nun die bisher größte Open Air Tournee seiner Solo-Karriere. Diese führt den Künstler für rund 30 Termine durch Deutschland, Österreich und die Schweiz! Am 15.09. feiert der Singer-Songwriter das große Finale seiner ›iD‹ Tour auf dem Königsplatz in München. Die Special Guests wurden nun bestätigt.

Nach über zwei Jahren mit circa 120 Shows und nahezu einer halben Million Zuschauern, wird Michael Patrick Kelly nun die größte Tournee seiner Solo-Karriere zu einem unvergesslichen Ende bringen.

Werbung / Anzeige

Als Special Guests hat er seine Freunde Johannes Oerding, Milow und Ilse DeLange (The Common Linnets) für besondere Duette und Momente in der Show eingeladen. Eröffnet wird der Konzertabend von den The Voice Kids-Gewinnerinnen Mimi & Josy, welche als Support mit dabei sein werden. Zusammen mit ihren The Voice-Coaches The Bosshoss haben sie bereits eine erste erfolgreiche Single „Little Help“ veröffentlicht.

Der in Hamburg lebende Künstler Johannes Oerding bescherte mit seiner gefühlvollen Stimme tolle Gänsehautmomente bei der diesjährigen „Sing meinen Song“-Staffel. Für Herbst 2019 plant der bodenständige Singer/Songwriter sein inzwischen sechstes Studioalbum zu veröffentlichen und gibt mit seiner ersten Single „An guten Tagen“ schon mal einen ersten Vorgeschmack dazu.

Auch Milow war Gast der „Sing meinen Song“-Staffel 2019. Der Belgier hatte bereits eine Vielzahl erfolgreicher Songs, welche unter anderem über mehrere Wochen lang im Radio zu hören waren: You don’t know, Ayo Technology, Out of my hands, Little in the Middle, Howling at the moon uvm.

Die gebürtige Niederländerin Ilse DeLange belegte als Teil des Duos „The Common Linnets“ mit dem Song „Calm after the storm“ den zweiten Platz beim Eurovision Song Contest 2014, welcher auch heute noch ein gern gespielter Titel im Radio ist.

Nach diesem Tourabschluss wird Michael Patrick Kelly erst einmal eine Konzertpause nehmen, um sich der Arbeit am neuen Album zu widmen. Der beliebte Künstler lebt seit einigen Jahren in seiner Wahlheimat Bayern und hat daher ganz bewusst den Königsplatz im Herzen von München für das bewegende Konzertereignis gewählt.

Sein bisheriges Leben liest sich wie ein Drehbuch: Als Kind wird er in eine Familienband hinein geboren und als Teenager mit seinen Hits plötzlich zum Schwarm einer ganzen Generation. Nach dem Orkan der Popularität, der mit 20 Millionen verkauften Alben und Stadiontourneen über ihn hinwegfegte, macht er einen radikalen Schritt: er wird Mönch und schließt sich über sechs Jahre in die Stille eines Klosters ein.

Als Solokünstler erlebt er jetzt eine phänomenale Erfolgswelle, bei der noch lange kein Ende in Sicht ist: 2017 war Michael Patrick Kelly noch einer von sieben Teilnehmern bei „Sing meinen Song“ und bescherte in seiner Folge VOX die bis dahin höchste Quote der Sendergeschichte. Sein Hitsong ›iD‹, den er in Südafrika 2017 komponierte, ist mittlerweile mehrfach vergoldet, das gleichnamige Album war über 70 Wochen in den Deutschen Albumcharts und steuert aktuell auf Doppel-Platin zu. Hits wie ›iD‹, ›Roundabouts‹ oder ›Et Voila‹ sind aus dem Radio nicht mehr wegzudenken. 2018 sammelte er als Coach bei ›The Voice Of Germany‹ jede Menge Sympathiepunkte.

Wir freuen uns jetzt schon auf eine Vielzahl einzigartiger ›iD LIVE‹ Momente mit Michael Patrick Kelly und seinen Special Guests am 15. September 2019 hier in München auf dem Königsplatz!

MICHAEL PATRICK KELLY iD LIVE 2019

15.09.2019 – München – Königsplatz – 19 Uhr

Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, per Telefon unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) sowie im Internet unter www.muenchenticket.de