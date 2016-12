Mit ungeliebten Weihnachtsgeschenken Gutes tun für Unicef

München, 27.12.2016. Was tun, wenn das neue Weihnachtsgeschenk so gar nicht gefällt? Wer keinen weiteren Staubfänger in der Wohnung stehen haben will, hat noch bis 5. Januar wieder die Möglichkeit, mit einem ungeliebten Geschenk Gutes zu tun. Im Rahmen einer Unicef-Aktion unter der Schirmpatenschaft von OB-Gattin Petra Reiter sammelt die Stadt-Information wieder nicht benötigte Weihnachtsgeschenke ein, die später versteigert werden. Der Erlös geht an Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Bis einschließlich Donnerstag, 5. Januar, können die Geschenke in der Stadt-Information zu den üblichen Öffnungszeiten – Montag bis Freitag von 9.30 bis 19.30 Uhr – abgegeben werden. Am kommenden Samstag, Silvester, 31. Dezember, ist die Stadt-Information geschlossen.

Anstelle der bisherigen Versteigerung der Geschenke im Prunkhof des Rathauses im Januar wird es im Frühsommer 2017 erstmals eine Rathausdult mit vielen Überraschungen geben, bei der die ungeliebten Weihnachtspräsente meistbietend und für den guten Zweck doch noch an die Frau oder den Mann gebracht werden.