München pflanzt 100.000 Bäume pro Jahr

Die Entwicklung des Baumbestands spielt für das Stadtklima in und um München eine wichtige ökologische und klimatische Rolle. Bäume beziehungsweise Wälder binden CO2, setzen Sauerstoff frei, bieten Lebensraum für Tiere und Insekten, produzieren nachhaltige Rohstoffe und dienen der Naherholung. Der Kommunalausschuss des Stadtrats hat sich heute mit nachhaltigen Maßnahmen bezüglich Baumpflanzungen befasst. Die Städtische Forstverwaltung ist für den Münchner Stadtwald zuständig. Die Förster bewirtschaften den Wald und pflanzen laufend nach. In den letzten zehn Jahren wurden zusätzlich durchschnittlich zehn Pflanzaktionen pro Jahr mit Münchner Schulen durchgeführt. Dabei wurden rund 10.000 Bäume gepflanzt und ungefähr 3.000 Schülerinnen und Schülern die Wichtigkeit von Pflanzungen im Münchner Stadtwald nähergebracht. Eine Waldpädagogin wird die stark nachgefragten Waldführungen für Kinder und Jugendliche verstärkt anbieten. Auch die Stadtgüter München haben bereits nach einem Landschaftspflegekonzept umfangreich aufgeforstet und werden dies auf passenden Flächen fortführen.

Vom Münchner Stadtrat wurden unterschiedliche Anträge zur verstärkten Realisierung von Baumpflanzungen eingebracht. Die Städtische Forstverwaltung intensiviert die Aufforstung. In den kommenden fünf Jahren werden im Durchschnitt 100.000 Bäume pro Jahr gepflanzt, also insgesamt 500.000 Bäume. Dafür plant das Kommunalreferat im Umfeld Münchens sogar den Ankauf geeigneter Flächen. Darüber hinaus erhält ab Januar 2020 jedes in einer Münchner Klinik neu geborene und anschließend in München wohnhafte Kind von der Landeshauptstadt München ein Tütchen mit Baumsamen. Dieses Willkommensgeschenk können die Eltern selbst pflanzen oder sich zweimal im Jahr bei einer öffentlichen Baumpflanzaktion anmelden. Eine dieser Saataktionen wird rund um den 3. Oktober stattfinden, um so auch auf der Homepage des Kommunalreferats auf die Aktion „Einheitsbuddeln“ aufmerksam zu machen. Jeder neue Baum wird außerdem an den Online-Baumzähler von „Plant-for-the-Planet“ gemeldet. Kommunalreferentin Kristina Frank: „München braucht seine grüne Lunge. Bäume in Parks, Gärten, am Straßenrand und in Wäldern sind extrem wertvoll für ein gesundes Stadtklima. Deshalb pflanzen wir in unserem Stadt- wald nun 100.000 Bäume pro Jahr. Dafür kaufen wir sogar Flächen an. Auch frischgebackene Eltern können einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ihr Willkommensgeschenk, ein Tütchen Baumsamen, können sie im Garten oder bei einer unserer Saatpflanzaktionen verbuddeln. Eine schöne Tradition, jedes neue Leben für alle sichtbar zu machen“.