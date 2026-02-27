MVG-Zwischenbilanz zum Warnstreik: Kein Stillstand in München – U-Bahn, Tram & Bus eingeschränkt in Betrieb

• U-Bahn: U2, U3, U5 und U6 abschnittsweise bedient

• Tram: Linien 20 und 25 seit den Morgenstunden im Einsatz

• Busse: Stadtweite Grundversorgung auf allen Linien

Die Gewerkschaften Verdi und NahVG haben für Freitag, 27. Februar, und Samstag, 28. Februar, zu jeweils ganztätigen Warnstreiks aufgerufen. Am heutigen ersten Streiktag konnte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ihren Fahrgästen ein deutlich besseres Angebot als an den ersten beiden Streiktagen Anfang und Mitte Februar machen, da sich viele Mitarbeiter zum Dienst gemeldet haben.

Wie bereits am 11. Februar konnte die U-Bahn trotz des Warnstreiks den Betrieb aufnehmen. Hier waren bereits vor 7 Uhr die ersten Züge auf der U3/U6 zwischen Sendlinger Tor und Münchner Freiheit unterwegs. Im Laufe des Vormittags wurde das U-Bahn-Angebot erheblich ausgeweitet. Seit 11:30 Uhr werden vier Linien abschnittsweise bedient, zumeist alle 10 Minuten:

• U3: zwischen Fürstenried West und Münchner Freiheit (noch bis 18 Uhr Fürstenried West – Olympiazentrum)

• U6: zwischen Klinikum Großhadern und Fröttmaning

• U2/U5: zwischen Feldmoching, Hauptbahnhof, Giesing, Innsbrucker Ring, Neuperlach Süd

Bei der Tram sind bereits seit dem frühen Vormittag zwei Linien in Betrieb: die Linie 20 im 10-Minuten-Takt und die Linie 25 im 20-Minuten-Takt.

Beim Bus ist deutlich mehr als die Hälfte der Fahrzeuge unterwegs. Erneut konnten alle Linien bedient und damit stadtweit die Grundversorgung sichergestellt werden.

In Abhängigkeit von der Personalverfügbarkeit wird das Angebot so lange wie möglich aufrechterhalten.

Auch am Samstag, 28. Februar, hängt das Angebot maßgeblich von der Personalverfügbarkeit ab. Eine Prognose ist daher nicht möglich.

Aktuelle Informationen auf mvg.de und in der App MVGO

Infos zur aktuellen Betriebslage werden laufend aktualisiert:

• auf mvg.de unter „Aktuelle Störungen“ sowie

• in der App MVGO unter „Störungen“.

Das ist die beste Quelle für alle, die wissen wollen, auf welchen Linien einzelne Fahrzeuge unterwegs sind. Die Meldung wird regelmäßig aktualisiert.

Fahrgäste können ihre konkrete Verbindung auch in der Verbindungsauskunft auf mvg.de und in der App MVGO überprüfen. Bei Tram und Bus ist anhand der farbigen Uhrzeit ersichtlich, welche Züge und Busse während des Streiks fahren (grün = pünktlich; rot = verspätet). Auch über Anzeigen und Ansagen an Bahnhöfen und Haltestellen informiert die MVG über die Betriebslage.