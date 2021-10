Neue Öffnungszeiten im Impfzentrum Riem

Für das Impfzentrum Riem gelten geänderte Öffnungszeiten: Mittwochs ist jetzt von 9 bis 21 Uhr geöffnet, donnerstags bleibt das Impfzentrum – ebenso wie freitags und samstags – geschlossen. An allen anderen Tagen der Woche bleiben die bisherigen Öffnungszeiten von 9 bis 17.45 Uhr unverändert.

Die Landeshauptstadt München reagiert damit auf die Vorgabe des Freistaates, die Kapazitäten der Impfzentren an den Bedarf anzupassen. Laut Impfstrategie des Freistaats soll künftig das Impfangebot der niedergelassenen Ärzt*innen und Betriebsärzt*innen Vorrang haben gegenüber dem Angebot in den Impfzentren.

Die veränderten Öffnungszeiten haben keine Auswirkungen auf das lokale Impf-Angebot im gesamten Stadtgebiet. Die Landeshauptstadt München setzt unverändert Impf-Busse und mobile Teams an ausgewählten Standorten ein und bietet den Bürger*innen damit vielfältige Gelegenheiten für eine Corona-Schutzimpfung. Am kommenden Montag, 18. Oktober, nimmt zudem die neue Impfstation auf der Theresienwiese ihren Betrieb auf. Aktuelle Informationen zu allen Impfangeboten bietet die Landeshauptstadt München unter muenchen.de/corona.

Für das Impfzentrum Riem wie für die lokalen Impf-Angebote im gesamten Stadtgebiet gilt:

– Personen ab 12 Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland können sich ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen, grundsätzlich kann der Impfstoff frei gewählt werden. Impfwillige zwischen 12 und 15 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

– Eine vorherige Registrierung in BayIMCO (www.impfzentren.bayern) ist erwünscht, um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen, aber keine zwingende Voraussetzung.

– Auch Menschen, die nicht ihren Erstwohnsitz in München haben, können sich impfen lassen. Zur Impfung ist ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen (Personalausweis oder Reisepass) sowie, falls vorhanden, der gelbe Impfpass.

– Auch Zweitimpfungen werden durchgeführt, sofern der Mindestabstand zur Erstimpfung gewahrt bleibt (BioNTech 3 Wochen, Moderna 4 Wochen, AstraZeneca-Kreuzimpfung mit BioNTech 4 Wochen). Erforderlich hierfür ist ein Nachweis über die erfolgte Erstimpfung (gelber Impfpass oder Impfbescheinigung).

– Zudem bietet die Landeshauptstadt München ebenfalls im Impfzentrum Riem und bei Aktionen der mobilen Impf-Teams im Stadtgebiet Corona-Auffrischimpfungen gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) an.