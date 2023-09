Neuhausen: Feuer in einem Appartement

Ruffinistraße – Ein Feuer in einem Appartement hat für einen Einsatz der Feuerwehr München gesorgt. Eigentlich war der Löschzug schon auf dem Weg zu einem anderen Einsatz.

Die Nachbarn sahen Rauch aus dem gekippten Fenster und alarmierten sofort die Feuerwehr über den Notruf 112. Der Löschzug der zuständigen Feuerwache befand sich gerade auf dem Weg zu einer Brandmeldeanlage. Da die Anfahrt direkt an der Einsatzstelle des Zimmerbrandes vorbeiführte, dirigierte die Leitstelle die Einsatzkräfte direkt zum Brand und alarmierte für die Brandmeldeanlage einen weiteren Löschzug einer anderen Wache.

An der Einsatzstelle eingetroffen, zeigte man den Feuerwehrleuten das Appartement mit der Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte brachten an der Eingangstüre einen Rauchschutzvorhang an und verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Das Feuer befand sich im Bereich der Küche und wurde von einem Atemschutztrupp abgelöscht. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die aufgebrochene Türe wieder verschlossen.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Beim Alarm der Brandmeldeanlage, zu welcher der Löschzug unterwegs war, handelte es sich um einen Fehlalarm.