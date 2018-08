Nymphenburg: Schadensträchtiger Einbruch aus Einfamilienhaus

Am Sonntag, 26.08.2018, zwischen 02.20 Uhr und 04.40 Uhr, gelangten zwei bislang unbekannte Männer über ein Fenster in den Anbau des Einfamilienhauses. Dort hebelten sie ein Rollgitter auf und konnten so in das Haus eindringen.

Im Haus durchsuchten sie Schränke und entwendeten diverse Uhren, Bargeld, Gold sowie Gemälde. Drei im Keller befindliche Langwaffentresore wurden aufgehebelt und aufgeflext. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden jedoch keine Waffen daraus entwendet.

Werbung / Anzeige

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Romanstraße und Hubertusstraße in Nymphenburg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.