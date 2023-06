Parkstadt Solln: Küche in Flammen

Minorstraße – Beim Brand in einer Küche ist ein junges Paar verletzt worden. Beide kamen zur Abklärung in ein Krankenhaus.

In einem Zweifamilienhaus ist ein Feuer in einer Küche in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Ein junges Paar bemerkte den Brand und versuchte mit einem Gartenschlauch das Feuer zu löschen und brennende Teile nach außen zu werfen. Ein weiteres Ehepaar, welches den Rest des Hauses bewohnt, unterstützte dabei und rief die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits alle Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gebäude. Sie wurden von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht. Da sie beim Löschversuch Brandrauch einatmeten und beim medizinischen Check erhöhte Messwerte von CO hatten, wurden beide in eine Münchner Klinik zur weiteren Abklärung transportiert. Das weitere Ehepaar wurde ebenfalls untersucht, konnte aber glücklicherweise zu Hause bleiben.

Während dessen wurde mit einem C-Rohr das Feuer endgültig gelöscht und die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Aufgrund der offenen Bauweise der kleinen Wohnung wurde diese komplett mit Ruß und Brandrauch beaufschlagt. Der Sachschaden wird daher auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.