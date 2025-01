Pkw fährt Schulweghelferin nieder und flüchtet

Am Dienstag, 28.01.2025, gegen 07:15 Uhr, wurde eine 51-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München auf Höhe einer Schule am Fußgängerüberweg der Poststraße in Garching durch zwei Passantinnen liegend aufgefunden. Die 51-Jährige war dort als

Schulweghelferin tätig. Die Passantinnen alarmierten daraufhin den Rettungsdienst.

Die 51-Jährige gab gegenüber den Passantinnen an, dass sie von einem bislang unbekannten Pkw angefahren worden sei. Dieser entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die 51-Jährige wurde durch die eingetroffenen Rettungskräfte im Anschluss

verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere

zu dem flüchtigen Pkw, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.