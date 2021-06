Rasenverkauf 2.0 – Ein Stück Oly für den eigenen Garten

Ran an den Rasen! Es geht wieder um jeden Quadratmeter. Am kommenden Donnerstag, 24. Juni, besteht nochmals die Gelegenheit sich ein Stück Rasen aus dem Olympiastadion zu sichern. Alle Fußball-Fans, Olympiapark-Liebhaber und Hobbygärtner haben an diesem Tag in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr die Gelegenheit, ins Olympiastadion kommen und sich ein Stück des Original-Stadiongrüns für den eigenen Garten abzuholen. Kostenpunkt: Zehn Euro pro Quadratmeter. Der Verkaufserlös geht an „Lernen mit Kick“, dem außerschulischen Bildungsangebot der AWO München-Stadt, das seit 2015 Projekttage im Olympiastadion veranstaltet und dabei Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Klassenstufen in vielfältigen Workshops ein breites Spektrum an relevanten und aktuellen gesellschaftspolitischen Themen bietet.

Und so funktioniert es: Vorab per Mail unter info@olympiapark.de die genaue Quadratmeterzahl angeben, nach erfolgter Bestätigungsmail am 24. Juni in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr ins Olympiastadion kommen, bar an der Kasse in der Arena zahlen und anschließend stolzer Besitzer eines perfekten Stadionrasens sein. (Maße des Rasens für den Transport: 1qm – Rolle – 40cm breit – 2,50m lang – ca. 25 kg schwer).